MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat Haberleriİlker Kaleli kimdir kaç yaşında 6 dil mi biliyor?
GeriHayat İlker Kaleli kimdir kaç yaşında 6 dil mi biliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

İlker Kaleli kimdir kaç yaşında 6 dil mi biliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlker Kaleli kimdir kaç yaşında 6 dil mi biliyor?
Abone Olgoogle-news

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, İngilizce konuşurken ortaya çıkan aksanı ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sosyal medyada 6 dil bildiği ile gündeme gelen İlker Kaleli, pek çok kişi tarafından biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, İlker Kaleli kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, İlker Kaleli hakkında merak edilen bazı bilgiler

Sosyal medyanın gündeminde yer alan İlker Kaleli, 11 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan İlker Kaleli, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla SonKayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktadır.

6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle