İlker Kaleli kimdir kaç yaşında 6 dil mi biliyor?
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, İngilizce konuşurken ortaya çıkan aksanı ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sosyal medyada 6 dil bildiği ile gündeme gelen İlker Kaleli, pek çok kişi tarafından biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, İlker Kaleli kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, İlker Kaleli hakkında merak edilen bazı bilgiler
Sosyal medyanın gündeminde yer alan İlker Kaleli, 11 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan İlker Kaleli, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.
Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktadır.
6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.
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