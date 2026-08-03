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İlker Ayrık'tan üzen haber! Ev kazası sonrası kaburgaları kırıldı

Güncelleme Tarihi:

#İlker Ayrık#Ev Kazası#Bodrum
İlker Ayrıktan üzen haber Ev kazası sonrası kaburgaları kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 10:36

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı. Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu üç kaburgasının zarar gördüğünü açıklayan Ayrık, tedavi sürecinde zatürreye yakalandığını ve planlanan gösterilerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

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Evinde talihsiz kaza geçirdi

İlker Ayrık, 23 Temmuz akşamı evinde ıslak ayakla cilalı parkeye bastığı sırada kayarak düştüğünü belirtti. Yaşadığı kaza sonucunda üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını açıklayan oyuncu, iyileşme sürecinin beklediğinden daha zorlu geçtiğini ifade etti.

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Tedavi sürecinde zatürre oldu

Kaburga sakatlığını kısa sürede atlatıp sahnelere dönmeyi planladığını söyleyen Ayrık, tedavisi devam ederken zatürreye yakalandığını da açıkladı.

Sağlık durumunun gösterilere çıkmasına engel olduğunu belirten oyuncu, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda dinlenmeye devam ettiğini aktardı.

Gösterilerini erteledi

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İlker Ayrık, 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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İlker Ayrıktan üzen haber Ev kazası sonrası kaburgaları kırıldı

"Kaydım, düştüm"

Sosyal medya paylaşımında yaşadıklarını anlatan Ayrık, şu ifadeleri kullandı:

"Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse... Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz."

 

 

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#İlker Ayrık#Ev Kazası#Bodrum

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