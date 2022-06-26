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İlk teklif Serenay Sarıkaya'ya

#Serenay Sarıkaya#Cahide Sonku#Bergen
İlk teklif Serenay Sarıkayaya

Cahide Sonku’nun hayatını konu alan dizi için ilk başrol teklifi Serenay Sarıkaya’ya gitti.

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HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Yönetmen, tiyatro ve sinema oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı dizi oluyor. BKM yapımcılığında 2023’te yayınlanması planlanan uzun soluklu proje için hazırlıklara başlandı. Efsanevi oyuncunun hayatını oynayacak isim için arayışta olan yapım ekibi, ilk olarak Serenay Sarıkaya ile masaya oturdu.

SICAK BAKIYOR
Serenay Sarıkaya daha önce “Bergen” filminde başrol oynayacaktı, ancak çekim takvimi kendisine uymayınca projeden ayrılmış ve rol Farah Zeynep Abdullah’ın olmuştu. 5.5 milyon kişiye ulaşarak bir rekor kıran filmde yer alamadığı için üzüldüğü konuşulan Serenay Sarıkaya’nın “Cahide” projesine sıcak baktığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 

İlk teklif Serenay Sarıkayaya


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Kitaptan uyarlanacak

Dizi, Eyüphan Erkul’un “Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz” adlı romanından uyarlanacak. Projenin yönetmen koltuğunda oturacak isim ise Özcan Alper.

İlk teklif Serenay Sarıkayaya


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#Serenay Sarıkaya#Cahide Sonku#Bergen

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