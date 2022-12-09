Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü

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Esra Dermancıoğlu önceki akşam BKM Organizasyonu ile düzenlenen İstanbul Komedi Festivali kapsamında “Biri Flört Mü Dedi?” gösterisini ilk kez BKM Mutfak Uniq’te sahneledi.

Gecede sanatçıyı oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. Dermancıoğlu, gösterisinde bazen eğlenceli bazen de hüzün dolu randevularını anlattı.

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Gösteride oyuncuya sürpriz pasta getiren arkadaşları, doğum gününü de kutladı.Esra Dermancıoğlu önceki akşam BKM Organizasyonu ile düzenlenen İstanbul Komedi Festivali kapsamında “ Biri Flört Mü Dedi ?” gösterisini ilk kez BKM Mutfak Uniq ’te sahneledi.

DEMET EVGAR

Gecede sanatçıyı oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. Dermancıoğlu, gösterisinde bazen eğlenceli bazen de hüzün dolu randevularını anlattı. Gösteride oyuncuya sürpriz pasta getiren arkadaşları, doğum gününü de kutladı.



ALTIN KELEBEK’TE ÇOK HEYECANLIYDIM



Gösteriyi izleyenlerden Yasemin Sakallıoğlu, “Esra’yı çok seviyorum ve ona çok gülüyorum” dedi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Komedyen, Altın Kelebek gecesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Aşırı heyecanlıydım. Canlı yayında bana gösteri yapma şansı veren Demirören Medya’ya teşekkür ediyorum. Yurtdışındaki törenlerde hep izlerdim, imrenirdim. Bu fırsatı yakaladığım için çok mutlu oldum.”

KENAN DOĞULU-BEREN SAAT-YILDIZ KÜLTÜR

Ona âşığım

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Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti de Esra Dermancıoğlu’nu izlemeye gelenlerden arasındaydı. Saat “Esra, sizi hep şaşırtır. Siz de onunla sınırlarınızı geliştirirsiniz” dedi. Saat, eşi Kenan Doğulu hakkında söylediği sevgi dolu sözler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “‘Aşka olan inancımı kaybetmiştim, bize umut veriyorsunuz’ dediler. En önemlisi oydu.” Muhabirlerin “Bu aşkın formülü nedir?” sorusuna Doğulu “Aşk, sevgi ve empatidir. Çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için. Ona âşığım” cevabını verdi.