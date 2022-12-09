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Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü

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#Esra Dermancıoğlu#Biri Flört Mü Dedi#BKM Mutfak Uniq
Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:50

Esra Dermancıoğlu’nun ilk kez sahnelediği “Biri Flört Mü Dedi?” gösterisine birçok ünlü isim katıldı. Dostları sanatçının doğum gününü de unutmadı ve pastayla kutladı.

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Esra Dermancıoğlu önceki akşam BKM Organizasyonu ile düzenlenen İstanbul Komedi Festivali kapsamında “Biri Flört Mü Dedi?” gösterisini ilk kez BKM Mutfak Uniq’te sahneledi.

Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü

Gecede sanatçıyı oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. Dermancıoğlu, gösterisinde bazen eğlenceli bazen de hüzün dolu randevularını anlattı.

Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü



Gösteride oyuncuya sürpriz pasta getiren arkadaşları, doğum gününü de kutladı.Esra Dermancıoğlu önceki akşam BKM Organizasyonu ile düzenlenen İstanbul Komedi Festivali kapsamında “Biri Flört Mü Dedi?” gösterisini ilk kez BKM Mutfak Uniq’te sahneledi.

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Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü
DEMET EVGAR

Gecede sanatçıyı oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. Dermancıoğlu, gösterisinde bazen eğlenceli bazen de hüzün dolu randevularını anlattı. Gösteride oyuncuya sürpriz pasta getiren arkadaşları, doğum gününü de kutladı.

ALTIN KELEBEK’TE ÇOK HEYECANLIYDIM

Gösteriyi izleyenlerden Yasemin Sakallıoğlu, “Esra’yı çok seviyorum ve ona çok gülüyorum” dedi.

Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü
YASEMİN SAKALLIOĞLU

Komedyen, Altın Kelebek gecesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Aşırı heyecanlıydım. Canlı yayında bana gösteri yapma şansı veren Demirören Medya’ya teşekkür ediyorum. Yurtdışındaki törenlerde hep izlerdim, imrenirdim. Bu fırsatı yakaladığım için çok mutlu oldum.” 

Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü

KENAN DOĞULU-BEREN SAAT-YILDIZ KÜLTÜR

Ona âşığım

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Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti de Esra Dermancıoğlu’nu izlemeye gelenlerden arasındaydı. Saat “Esra, sizi hep şaşırtır. Siz de onunla sınırlarınızı geliştirirsiniz” dedi. Saat, eşi Kenan Doğulu hakkında söylediği sevgi dolu sözler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “‘Aşka olan inancımı kaybetmiştim, bize umut veriyorsunuz’ dediler. En önemlisi oydu.” Muhabirlerin “Bu aşkın formülü nedir?” sorusuna Doğulu “Aşk, sevgi ve empatidir. Çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için. Ona âşığım” cevabını verdi.

Esra Dermancıoğlu’na ilk gösteride sürpriz doğum günü

 

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#Esra Dermancıoğlu#Biri Flört Mü Dedi#BKM Mutfak Uniq

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