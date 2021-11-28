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‘İlk defa şaka yapmadık’

#Murat Cemcir#Aslıhan Malbora#Bertan Asllani
‘İlk defa şaka yapmadık’
Sayit DURMAZ

Yapımcılığını Murat Cemcir ile Manolya Şen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hande Türkel’in oturduğu Gain’in yeni dizisi “Etkileyici”nin gala gösterimi, Kanyon AVM’de yapıldı.

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Galada Aslıhan Malbora, Bertan Asllani, Mehmetcan Mincinozlu, Nazlı Tosunoğlu, Alptekin Serdengeçti, Ali Barkın, İlker Kızmaz, Melis Özçimen, Serap Matyaş ve Levent Can’ın rol aldığı dizinin ilk iki bölümü gösterildi.

Bir genç kız ile bir futbolcunun hikâyesini anlatan diziye ilişkin açıklamada bulunan Murat Cemcir, “Seneler önce Cristiano Ronaldo’nun başından geçen bir hikâye vardı. Oradan ilham alarak yaptık projeyi. Bu olay Türkiye’de olsa nasıl olur, dedik. Çıkış noktamız buydu. Çok da güzel oldu” dedi.

Cemcir, bunun bir komedi dizisi olmadığının da altını çizerek, “İlk defa şaka yapmadık. Yazar arkadaşımız Murat Kepez, çok değerli bir senarist. 10 yıldır ‘Güldür Güldür’ü yazıyor. İyi bir komedi yazarı. Tatlı şeyler yapıyoruz, fakat ciddi bir şey yapma noktasında hep böyle bir şey isterdik. Arkadaşlarla yapmak kısmet oldu” ifadelerini kullandı.

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#Murat Cemcir#Aslıhan Malbora#Bertan Asllani

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