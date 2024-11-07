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İlhan İrem'in vasiyetnamesi okundu... Miras kavgası son buldu!

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#İlhan İrem#Hansu İrem#Alım Tatar
İlhan İremin vasiyetnamesi okundu... Miras kavgası son buldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:15

İlhan İrem’in vasiyetnamesi, mirasçılarının yüzüne karşı okundu.

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İrem’in vefatının ardından ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasiyetnamesinin yüzlerine karşı okunması talebiyle dava açmıştı.

2 yıldır görülen davada mahkeme, sanatçının 31 Ağustos 2020’de yazdığı vasiyetnamesini eşi Hansu İrem, yeğeni Güliz Aldatmaz ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın huzurunda okudu.

İrem’in ‘Son Mektup’ başlıklı vasiyetnamesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem’dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar’a ait olacaktır.”

İlhan İremin vasiyetnamesi okundu... Miras kavgası son buldu

İlhan İrem’in tüm mirasını eşine bırakmasının ardından abisi Erkan Aldatmaz’ın kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır mirasta hakkı olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

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#İlhan İrem#Hansu İrem#Alım Tatar

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