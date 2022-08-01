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“ İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi “ haberlerine yanıt

#İlhan İrem#Ferhat Göçer#Msg
“ İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi “ haberlerine yanıt

Ünlü sanatçı İlhan İrem, cumartesi günü sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı hakkında “Yaşarken ilgilenilmediği” yönündeki iddialara yanıt geldi.

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MSG(Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer, ortaya atılan iddialara çok üzüldüklerini belirterek bir basın açıklaması yaptı:

HİÇ YALNIZ BIRAKILMADI!

Değerli sanatçımız ve acı kaybımız İlhan İrem’le ilgili son günlerde medya ve sosyal medyada çıkan “Yaşarken kendisi ile ilgilenilmediği” ile ilgili haberleri kurum olarak üzüntüyle takip ediyoruz ve sizlerle bu bilgileri paylaşmak zorunda kaldığımız için üzüntümüz katlanarak artıyor…

İlhan İrem’in hastalığı boyunca rutin ve yoğun bakım hizmetleri , ağırlıklı olarak Maslak Acıbadem hastanesinde yapıldı ve masrafları, MSG olarak kurumumuzca sağlanan özel sağlık sigortası tarafından karşılandı… Aynı zamanda hastane yönetimi ile sürekli iletişime geçilerek gerek sağlık gerek maddi yönden takip edilerek bilgi akışı sağlandı… Primer olarak yıllar önce Akciğer ( KOAH ve sonrası gelişen Akciğer fibrozis, kalp vetmezliğ ve takiben böbrek yetmezliği vs) sorunları ile başlayıp sonrasında çoklu organ yetmezliğine dönüşen süreçte tedavisi ile ilgili maddi bir sıkıntı yaşatmamaya özen gösterildi… gerekli fiziki kondisyona sahip olamaması sebebi ile organ nakli yapılamamış olan sanatçımızın kaybının derin üzüntüsünü yaşadığımız bu günlerde gündeme gelen “ İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi “ haberlerini üzülerek gördük ve kurum olarak kamuoyunu bilgilendirmek istedik… kıymetli üyemiz İlhan İrem’in yakınları ve sevenlerine yeniden baş sağlığı diliyoruz.

Ferhat Göçer

MSG Başkanı

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#İlhan İrem#Ferhat Göçer#Msg

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