İlhan İrem organ nakli mi bekliyordu? Doktoru açıkladı...

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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta ismi İlhan İrem için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tören mangası tarafından omuzlara alınan İrem’in cenazesi alkışlar eşliğinde salona getirildi. Bu esnada İrem’in “Son Selam” şarkısı salonda yankılandı.Usta sanatçının naaşı, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarıldı. Merhum sanatçının, 2006 yılında Harbiye Açıkhava’daki konserinden görüntülerin yer aldığı kısa bir dinleti sunuldu.

Tören sırasında duygusal anlar yaşayan İlhan İrem’in eşi Hansu İrem, “Beraberliğimiz hiç bitmeyecek. Konserleri devam edecek. Her zaman bizimle olacak. Bizi bırakmadı ve bırakmayacak. Biz de birbirimizi bırakmayacağız” dedi.

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Besteci ve yorumcu Ali Kocatepe, arkadaşına şu sözlerle veda etti: “İlk plağı yayınlandığında 18 yaşındaydı. Yer yerinden oynadı. Onu tanıdıkça sevdik. Yeniliklere açıktı. 80’lerin sonunda ‘Yeşiller Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldık ama siyaseti sevmedik. Çok değerli bir düşünce insanıydı. Sevgi dolu bir yol açtı. Cesurdu. Dik duruşunu hiç değiştirmedi. Susmadı, sözünü hiç esirgemedi. Yolunu ışıklar aydınlatsın. Güle güle arkadaşım.”

Şarkıları ruhlara şifa oldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “İlhan İrem dünyayı yaşanılır kılan, dönüştürücü gücün sevgi olduğunu vurgulayan büyük bir ozandı. İyileştiren bir müzik yapıyordu. Şarkıları bizim yaralı ruhlarımıza şifa oldu. Düşmanlığı değil barışı aşılayan İlhan İrem gidişiyle de tüm Türkiye’yi birleştirdi. Onu müziği, kelimeleri ve büyük vatan aşkıyla hatırlayacağım” dedi. 2015 yılından itibaren İlhan İrem’le çalışan gitarist Onur Ataman, sanatçının kendisine attığı e-mail’i okudu: “Kâinat bazı zamanlarda bazı insanlara büyülü bir dokunuş yapar. Bu ışığın içine girdiniz. Muhteşem bir konser verdik. Harika bir performans sergilediniz. Hayatın her anı kristal. Başarınızı kıskananlar olacaktır. Kalbinizi avuçlarının içine alıp kafanızı karıştıranlar olacaktır. Ruhunda müzik aşkı olmayan tatlı su rock’çılarına dikkat edin. Sağduyunuza güvenin. Kalbinizin sesini dinleyin. Masumiyet en değerli şey.” Törenin ardından İlhan İrem’in cenazesi Bebek Camisi’ne getirildi. Kılınan cenaze namazından sonra sanatçı, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Sanatçı dostları katılmadı

İlhan İrem’in pek çok sanatçı dostunun cenazeye katılmaması dikkat çekti. Sanatçı, alkışlarla uğurlandı.

Organ nakli listesinde değildi

İlhan İrem’in ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu ve uzun zamandır da solunum sıkıntısı yaşadığı ortaya çıktı. Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özkan Akıncı, sanatçının sağlığı ve ölüm nedeni hakkında bilgi verdi: “Son yıllarda böbrek yetmezliğine eşlik eden kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı vardı. Son 2 aydır da yoğun bakımda tedavi görüyordu. Organ bekleme listesinde değildi, zaten organ nakli olabilecek durumda değildi.” (Buse ÖZEL)

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"DÜNYANIN EN ÖZGÜR İLK GENÇLİĞİNİ YAŞADIM"

İlhan İrem, Temmuz 2012'de Hürriyet'e verdiği bir röportajda "Dünyanın en özgür, en mutlu çocukluk ve ilk gençliğini yaşadım" demişti. İrem çocukluğunu şu iki "olağanüstü bir düş, sonsuz bir özgürlük" ifadesiyle özetlemişti...

Eşi Hansu İrem'le mütevazı bir hayat süren İlhan İrem, 90'lı yıllarda haksızlıklara tepki olarak kendi dünyasına çekilmiş ve yedi yıl inzivada yaşamıştı.