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İlham veren kadınlar ödüllendirildi

#1. Türkiye Kadın Zirvesi Ve Türkiye Kadın Ödülleri#Melike Çelik#Ümmiye Koçak
İlham veren kadınlar ödüllendirildi
Sayit DURMAZ

1. Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri önceki akşam Bomonti Hilton Otel’de gerçekleşti.

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Kadına şiddete dikkat çekmek, kadın istihdamına farkındalık yaratmak için ‘kadın dünyadır’ mottosu ile hayata geçirilen 1. Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri önceki akşam Bomonti Hilton Otel’de düzenlendi. Sunuculuğunu Melike Çelik’in yaptığı törende iş, ekonomi, spor, sanat ve sanat dünyasından isimler vardı.

Tören, “İlham Veren Kadınlar Konuşuyor” paneli ile başladı. Dilara Sayan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, yıldız futbolcu Ronaldo ile reklam filmi çeken Ümmiye Koçak ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu katıldı. Organizsyonda spor, televizyon ve basın, iş yaşamı dallarındaki başarılı kadınlara ödülleri verildi.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi

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Ayşe Begüm Onbaşı - Şahin Bayram - Ümmiye Koçak - Sevim Aydın - Nedim Delibaş - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Nurten Öztürk, ‘yaşam boyu başarı ödülü’nün sahibi oldu - ORKA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu, ‘yılın genç iş kadını’ seçildi - Davetin sunuculuğunu Melike Çelik üstlendi.  

Sevginin dili ve dini yok

Ümmiye Koçak, ‘yılın kadın tiyatrocusu’ seçildi. Koçak, “Diplomam olmayabilir ama insanlara faydalı olacağım. Ronaldo ile reklam çekimi için karşılaştığımızda birbirimize sarıldık. O bana ‘Annem’ dedim. O sevginin dili ve dini olmadığını öğretti” dedi.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi

Akademik kariyer planlıyorum

‘Yılın kadın sporcusu’ seçilen Ayşe Begüm Onbaşı, “Yapacağınız sporu çok sevmeniz gerekiyor. Kendimden sonraki nesillere bu bayrağı devredebilmek için ise akademik kariyer planlıyorum” açıklamasını yaptı.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi

Uygarlığın anahtarısınız

İş insanı Demet Sabancı, ‘yılın altın kadını ödülü’nü alırken şunları söyledi: “Çalışan, üreten, değer katan kadınlar ve daha iyi yetişmiş çocuklar, uygarlığın anahtarıdır.”

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İlham veren kadınlar ödüllendirildi

‘Yılın kadın futbol takımı’ ödülünü Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı aldı.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi

‘Yılın gastro şef’i seçilen Özlem Mekik, “Ödülümü anneme armağan ediyorum” dedi.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi


Elif Yılmaz, ‘Kız Çocukları Okusun, Gelin Olmasın’ projesi kapsamında sahneye gelinlikle çıktı.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi


Elif Yılmaz, ‘yılın bireysel sosyal sorumluluk projesi ‘ ödülünün de sahibi oldu.

İlham veren kadınlar ödüllendirildi

Cemre Solmaz, ‘yılın kadın sosyal medya fenomeni’ seçildi. 

 

 

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#1. Türkiye Kadın Zirvesi Ve Türkiye Kadın Ödülleri#Melike Çelik#Ümmiye Koçak

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