İlham kaynağımız İstanbul

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◊ Mandarin Oriental ile yolunuz nasıl kesişti? Tihany Design hangi ülkelerde ve ne tür projelerde yer aldı?

- Adam D. Tihany: Mandarin Oriental markasıyla ilk iş birliğim, 20 yıl kadar önce Londra’daki Mandarin Oriental Hyde Park’ta ilk MO bar ve Foliage restoranını tasarlamaya davet edildiğim zamandı. Bu çalışma aynı zamanda, daha sonra şirketin küresel yeme içme direktörü olan, çok yakın arkadaşım Şef David Nichols ile tanışmama vesile oldu. Marka için Cenevre, Hong Kong ve New York’ta çok sayıda restoran ve barın tasarımının yanı sıra Las Vegas, Riyad ve İstanbul’daki otellerinin tamamının tasarımı yaptım.

◊ Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da yaptığınız mimari dokunuşlarda size hangi unsurlar ilham verdi?

- Adam D. Tihany: Tasarım anlatımında; şehrin zengin tarihi, kültürü, gizemi ve küresel etkilerinden, şehrin karakteri ve evriminde belirleyici bir role sahip Boğaziçi’nden ve Doğu ile Batı’nın merkez üssü olan İstanbul’dan ilham aldık. Örneğin Boğaz, otelin tasarımının akışkanlık ve hareketlilik hissine ve safir mavisi tonlarına ilham verdi. Tüm bu unsurları lüks bir vaha yaratmak için modern bir yaklaşımla birleştirmeyi amaçladık. Misyonumuz, Mandarin’in eğlence ve iş amaçlı seyahat eden müşterilerine olan aşinalığımız ve yerel topluluğa duyduğumuz yüksek saygı ve takdirle ikili olarak oluştu.

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BU ŞEHRİ UZUN SÜRE ARAŞTIRDIK

◊ Üretime geçmeden önceki tasarım süreçlerini paylaşır mısınız? Bir tasarımın hayalden gerçeğe dönüşmesinde nasıl bir yolculuk var?

- Alessia Genova: Dünyanın en güçlü imparatorluklarından bazılarının başkenti olan İstanbul, şehrin her yerinde kendini gösteren zengin, çok katmanlı bir tarihe sahip bir kültürel merkez. Şehir, çok taze ve canlandırıcı bir ruhla geçmişin büyüleyici karışımından oluşuyor. Önce İstanbul’un Kapalıçarşı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı gibi önemli simgelerini gezdik ve inceledik. Tasarım detaylarında kullanmak üzere zengin kumaşlardan (ipek dahil) ve desenlerden, özellikle de bunların arkasındaki sembolizmden ilham aldık.

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Halı dokuma ve cam üfleme, mermer işleme gibi sanat ve zanaatlar, tasarımımızı etkileyen diğer unsurlar. Bir de tabii hamamları derinlemesine araştırdık. 15’inci yüzyılın sonlarında, hijyen geleneğini bir sosyal etkileşim yerine dönüştüren hamamların; otelin sunduğu konuk deneyiminin temel taşlarından biri olması gerektiğini ve otelin tasarımına dahil edilmesi gereken önemli bir unsur olacağını düşündük.

◊ Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul için yürüttüğünüz özel tasarım sürecinden bahseder misiniz? Ne kadar sürdü, toplamda kaç TD ekip üyesi vardı?

- Adam D. Tihany: Ortağım Alessia Genova, ben ve ekibimiz İstanbul’da tarih, sembolizm, kültürel gelenekler, topografya ve çağdaş yaşam hakkında uzun süren bir araştırma yaptık. Otel genelinde hatırda kalacak ve deneyimi yükseltecek ve bir sürpriz duygusunu harekete geçirecek malzemeleri belirledik. İşçilik, özel tasarım mobilyalar ve dekoratif unsurlar da süreç için hayati önem taşıyordu; bunlar bereketli ve renkli bir his için şehrin zengin ve katmanlı tarihinin tüm unsurlarını birleştirmeye yarayacaktı.

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Yerel bir mimarla birlikte mal sahibi ve ekibinin katkısı da projenin başarısının bir etkeni oldu. Yaratıcı sürecin her adımına katıldılar, bizi iç görüleri ve paha biçilmez yerel bilgileriyle aydınlattılar. 2017 yılında başlanan tasarım projesi tam 4 yıl, üretim ise yaklaşık 15 ay sürdü. Tihany Design ekibimizin sekiz üyesi bu projede aktif olarak çalıştı.

◊ Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’u türünün tek örneği yapan tasarım öğelerini bizimle paylaşır mısınız?

- Adam D. Tihany: Bu otel, İstanbul’u ve tüm erdemlerini samimi ama lüks bir deneyimle ifade ediyor. İstanbul’un zengin ve katmanlı tarihinin tüm unsurlarını bir araya getirmeye çalışırken dünyadaki çağdaş konumunu da göz önüne aldık. Özel tasarım, detaylara verilen üst düzey önemle inşa edilmiştir. Renkler, tarihi sembolizm, aydınlatma, şekiller ve desenler ve özel malzemelerin kullanımı ile sıcaklık ve keşif duygusu uyandıran, sonuçta da zevk veren ortamlar yarattık.

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TÜRKİYE, FARKLI KİMLİKLERİ SANAT ARACILIĞIYLA AKTARIYOR

◊ Türkiye ve özellikle İstanbul mimarisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarihi ve modern yapıların birleşimini değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

- Adam D. Tihany: Türkiye ve İstanbul, sahip olduğu farklı kültürleri ve farklı kimliklerini resimden heykele, edebiyattan şiire birçok sanat formu aracılığıyla aktarıyor, ancak tarihin günümüze evrimi özellikle mimari ve tasarımda kendini gösteriyor. Eski dönem binaları, Bizans, Osmanlı ve Doğu Roma imparatorluklarını yansıtırken, çağdaş yapılar ise modern çağın yaratıcı enerjisini ve organik zarafetini yayar. Geçmiş ve geleceğin bu karışımı, tasarımcının cesur, renkli hikâye anlatımını besleyen bir öze sahiptir.

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KÖKLÜ TARİH, CANLI KÜLTÜR

◊ İstanbul›un neden dünyanın en sevilen destinasyonlarından biri olduğunu düşünüyorsunuz? Bu eşsiz cazibesi nereden geliyor sizce?



- Adam D. Tihany: İstanbul’u bu kadar popüler ve karizmatik bir destinasyon yapan şu veya budur diye gösterebileceğim tek bir özelliği yok. Şehir, geçmişi ve bugünü birleştiren bir gizeme sahip, dinamik, çok kültürlü ve modern yaşamın bir simgesi. Burada köklü bir tarih ve canlı bir kültür her fırsatta hissedilir... Mutfaktan gece hayatına, alışverişten simgesel yapılara ve çağdaş mimariye kadar tüm bağlamlarda deneyimlenebilir.

YÜKSEK STANDARTLAR

◊ Mandarin Oriental’in fark yarattığı diğer detaylar nedir sizce?

- Alessia Genova: Mandarin Oriental, uluslararası ölçekte en iyi lüks otel gruplarından biri. Markaya bağlı tüm oteller, tatil köyü ve rezidanslar yüksek kalite ve üstün hizmet standartlarına sahip. Tüm bu yüksek standartlar küresel markanın Doğu/Asya’ya bağlı köklerini ve buradan gelen birinci sınıf yönetim ve organizasyon kültürünü yansıtıyor. Mandarin Oriental ayrıca yemekleri, bütünsel kaplıcaları ve sağlıklı yaşam-fitness tesisleriyle tüm dünyada saygı gören önemli bir marka.

Mandarin Oriental’in ortak olduğu dünyanın en yüksek kalibreli tasarımcıları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.