İlayda Velibeyoğlu kimdir? Survivor İlayda hakkında tüm merak edilenler

İlayda Velibeyoğlu, Survivor'da bu sene boy gösteren isimler arasında yer almıştı. Yarışmada çok uzun kalmayan İlayda Velibeyoğlu şimdilerde merak edilen yarışmacılardan biri olarak araştırılıyor.

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya/ Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe’ de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.