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Haber Giriş: 14.07.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

İlayda Velibeyoğlu kimdir? Survivor İlayda hakkında tüm merak edilenler

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İlayda Velibeyoğlu kimdir? Survivor İlayda hakkında tüm merak edilenler
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Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında yer alan İlayda Velibeyoğlu, Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği ve ada şartlarına alışamadığını için yarışmadan kısa sürede ayrılmıştı. Almanya'da dünyaya gelen İlayda Velibeyoğlu, tıp fakültesinde eğitimine devam ediyor. İşte, İlayda Velibeyoğlu hakkında tüm merak edilenler...

İlayda Velibeyoğlu, Survivor'da bu sene boy gösteren isimler arasında yer almıştı. Yarışmada çok uzun kalmayan İlayda Velibeyoğlu şimdilerde merak edilen yarışmacılardan biri olarak araştırılıyor.

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya/ Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe’ de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.

 

 

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