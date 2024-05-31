İlayda Alişan'dan ağlatan 'Gülşah Çomoğlu' paylaşımı... Ölmeden bütün sevdiklerim bir arada

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İlayda Alişan, kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun 2019 yılındaki doğum günü kutlamasına ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Alişan videoya "Tam bugün iyi ki doğdun. Melek oldun... Ve biz yine bugün, bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum ışıklar içinde uyu" notunu düştü.

Çomoğlu'nun ise videodaki "Tam 33 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bütün sevdiklerimin bir arada olduğu tek doğum günüm. Ölmeden çok güzel bir şey..." sözleri dikkat çekti.

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2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturan Gülşah Çomoğlu'nun 2 yaşında Duru adında bir de kızı var...

BÜTÜN SEVDİKLERİ BİR ARADA

Gülşah Çomoğlu'nun cenazesi dün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kanlıca Camii'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde İlayda Alişan, Hazal Subaşı, Zuhal Olcay ve Görkem Sevindik hazır bulundu.