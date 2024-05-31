×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İlayda Alişan'dan ağlatan 'Gülşah Çomoğlu' paylaşımı... Ölmeden bütün sevdiklerim bir arada

Güncelleme Tarihi:

#İlayda Alişan#Gülşah Çomoğlu#Doğum Günü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 13:38

2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 29 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Gülşah Çomoğlu, dün 38. doğum gününde toprağa verildi.

Haberin Devamı

İlayda Alişan, kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun 2019 yılındaki doğum günü kutlamasına ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Alişan videoya "Tam bugün iyi ki doğdun. Melek oldun... Ve biz yine bugün, bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum ışıklar içinde uyu" notunu düştü.

Çomoğlu'nun ise videodaki  "Tam 33 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bütün sevdiklerimin bir arada olduğu tek doğum günüm. Ölmeden çok güzel bir şey..." sözleri dikkat çekti.

İlayda Alişandan ağlatan Gülşah Çomoğlu paylaşımı... Ölmeden bütün sevdiklerim bir arada

30 Mayıs doğumlu olan oyuncu, sosyal medya hesabında bu mesajı paylaşmıştı: "Yine ne güzel şeyler öğrendim geride bıraktığım yaşımda ne güzel çizgiler ekledim yüzüme, ne farkındalıklar uyandı içimde... Ne güzel insanlar eklendi hayatıma... Hayır demeyi öğrendi dilim ve kolayca elemeyi her kötüyü... Kimin gerçek, kimin sahte olduğunu anlayabilmeyi öğrendim ve sen bebeğim, güzel kızım, can parçam bu sene en güzel hediyem sensin. Az kaldı annecim bu beraber ilk mumumuz ve dileğim hiç sönmemesi… Canım sevgilim teşekkür ederim... Değer verip günümü güzelleştiren, yüzümü güldüren herkese teşekkür ederim"

Haberin Devamı

2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturan Gülşah Çomoğlu'nun 2 yaşında Duru adında bir de kızı var...

BÜTÜN SEVDİKLERİ BİR ARADA

Gülşah Çomoğlu'nun cenazesi dün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kanlıca Camii'nde toprağa verildi.

İlayda Alişandan ağlatan Gülşah Çomoğlu paylaşımı... Ölmeden bütün sevdiklerim bir arada

Cenaze töreninde İlayda Alişan, Hazal Subaşı, Zuhal Olcay ve Görkem Sevindik hazır bulundu. 

İlayda Alişandan ağlatan Gülşah Çomoğlu paylaşımı... Ölmeden bütün sevdiklerim bir arada

Zuhal Olcay ile Gülşah Çomoğlu aynı dizide rol almıştı...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlayda Alişan#Gülşah Çomoğlu#Doğum Günü

BAKMADAN GEÇME!