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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... 'Gelsene aşkım!'

Güncelleme Tarihi:

#İlayda Alişan#Oğulcan Engin#Aslı Bekiroğlu
İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 14:37

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin bayram tatilini geçirmek için Çeşme’yi tercih etti.

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Sevgililer önceki gün Before Sunset Beach’te arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

İkili bir ara iskelede el ele yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım


Sıcaktan bunalınca soluğu denizde alan Alişan, Engin’i de yanına çağırdı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Serin suya girmekte tereddüt eden Engin, ısrar eden sevgilisini kırmadı. (Deniz BOY)

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Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Bodrum’da dinleniyor

“Yalan” dizisinin ‘Hazal’ı Serra Pirinç, bayram tatilinde soluğu Bodrum’da aldı. Genç oyuncu önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’teydi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Uzun süre telefon görüşmesi yapan Serra Pirinç, daha sonra denize girdi. Yoğun çekim temposu öncesinde enerji depolayan oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Sulu şaka

Tatil sezonunu Çeşme’de açan Aslı Bekiroğlu önceki gün The Beach of Momo’daydı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Bir ara plajdaki dükkândan mayo satın alan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi. Hayli keyifli görünen Aslı Bekiroğlu, arkadaşıyla suyun içinde şakalaşırken objektife yansıdı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Ekip, deniz keyfinin ardından plajdaki partiye katıldı. (Deniz BOY)

İskelede aşk

Oyuncu Buçe Buse Kahraman, yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşadığı Kaan Akyıldız’la Bodrum’da tatil yapıyor.

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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

 Âşıklar önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajdaydı. Denizin ortasındaki yüzen iskelede görüntülenen ikili, bir süre burada güneşlenip sohbet etti.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Sırtüstü uzanan sevgilisinin karın bölgesine masaj yapan Kahraman, daha sonra onunla birlikte denize girdi. (Kamil SÜMER)

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

 Daha mutlu olamam

Bige Önal tatil sezonunu arkadaşlarıyla açtı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Köpeğini de yanında götüren ünlü oyuncu, keyifli tatilin fotoğraflarını “Daha mutlu olamam” notuyla Instagram sayfasına ekledi.

Aşk şezlongu

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Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Şezlongda eşinin üzerine uzanan Tatlıses, telefonuyla vakit geçirdi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Çift, 4 saat kaldıkları plajdan denize girmeden ayrıldı. (Kamil SÜMER)

Plajda nefes terapisi

KANAL D’nin “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, Kerem Bürsin’le rol alacağı yeni filmi öncesi Bozcaada’da enerji topladı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Kız arkadaşlarıyla tatile çıkan ünlü oyuncu plajda nefes terapisi yaptı. Daha önce dans paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan Sezen bu kez de nefes terapisi yaptığı anları Instagram’ına yükledi.

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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Sezen’in mavi bikinisiyle nefes çalışması yaptığı o anlar kısa sürede yine sosyal medyada gündem oldu.

Adaya özel tekne

Rap’çi Çakal, önceki gün Sedef Adası’ndaydı. Genç şarkıcı, günlüğü 1500 Euro olan bir tekne kiraladı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... Gelsene aşkım

Adada arkadaşlarıyla yemek yiyen Çakal, ardından tekneye dönüp denizin tadını çıkardı. (Sayit DURMAZ)

 

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#İlayda Alişan#Oğulcan Engin#Aslı Bekiroğlu

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