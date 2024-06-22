İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde... 'Gelsene aşkım!'

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Sevgililer önceki gün Before Sunset Beach’te arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İkili bir ara iskelede el ele yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

Sıcaktan bunalınca soluğu denizde alan Alişan, Engin’i de yanına çağırdı.

Serin suya girmekte tereddüt eden Engin, ısrar eden sevgilisini kırmadı. (Deniz BOY)

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Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Bodrum’da dinleniyor

“Yalan” dizisinin ‘Hazal’ı Serra Pirinç, bayram tatilinde soluğu Bodrum’da aldı. Genç oyuncu önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’teydi.

Uzun süre telefon görüşmesi yapan Serra Pirinç, daha sonra denize girdi. Yoğun çekim temposu öncesinde enerji depolayan oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Sulu şaka

Tatil sezonunu Çeşme’de açan Aslı Bekiroğlu önceki gün The Beach of Momo’daydı.

Bir ara plajdaki dükkândan mayo satın alan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi. Hayli keyifli görünen Aslı Bekiroğlu, arkadaşıyla suyun içinde şakalaşırken objektife yansıdı.

Ekip, deniz keyfinin ardından plajdaki partiye katıldı. (Deniz BOY)

İskelede aşk

Oyuncu Buçe Buse Kahraman, yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşadığı Kaan Akyıldız’la Bodrum’da tatil yapıyor.

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Âşıklar önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajdaydı. Denizin ortasındaki yüzen iskelede görüntülenen ikili, bir süre burada güneşlenip sohbet etti.

Sırtüstü uzanan sevgilisinin karın bölgesine masaj yapan Kahraman, daha sonra onunla birlikte denize girdi. (Kamil SÜMER)

Daha mutlu olamam

Bige Önal tatil sezonunu arkadaşlarıyla açtı.

Köpeğini de yanında götüren ünlü oyuncu, keyifli tatilin fotoğraflarını “Daha mutlu olamam” notuyla Instagram sayfasına ekledi.

Aşk şezlongu

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Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi.

Şezlongda eşinin üzerine uzanan Tatlıses, telefonuyla vakit geçirdi.

Çift, 4 saat kaldıkları plajdan denize girmeden ayrıldı. (Kamil SÜMER)

Plajda nefes terapisi

KANAL D’nin “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, Kerem Bürsin’le rol alacağı yeni filmi öncesi Bozcaada’da enerji topladı.

Kız arkadaşlarıyla tatile çıkan ünlü oyuncu plajda nefes terapisi yaptı. Daha önce dans paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan Sezen bu kez de nefes terapisi yaptığı anları Instagram’ına yükledi.

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Sezen’in mavi bikinisiyle nefes çalışması yaptığı o anlar kısa sürede yine sosyal medyada gündem oldu.

Adaya özel tekne

Rap’çi Çakal, önceki gün Sedef Adası’ndaydı. Genç şarkıcı, günlüğü 1500 Euro olan bir tekne kiraladı.

Adada arkadaşlarıyla yemek yiyen Çakal, ardından tekneye dönüp denizin tadını çıkardı. (Sayit DURMAZ)