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İSTANBUL SOĞUKMUŞ

Önceki gün Beykoz’da görüntülenen Ceren Ayruk ve Ata Yaşat, “Bodrum iyiydi, burası soğukmuş. Biz hemen geri dönelim!” diye espri yaptı.

Ayruk, dizinin başarısıyla ilgili “Çok mutluyum. Böyle yoğun bir tempoda çalışırken güvenilir bir ortamda olmak, aile gibi hissetmek çok değerli” dedi.

Canlandırdığı karakterden de söz eden oyuncu, “Leyla inatçı, güçlü ve pozitif birisi. Bu yönlerini kendime benzetiyorum” diye konuştu.

İYİ Kİ İKİZİZ

Ata Yaşat ise “Çekimler güzel gidiyor, her şey yolunda. Hepimiz iyi anlaşıyoruz. Çok keyifliyiz” dedi.

İkiz kardeşini canlandıran Ceren Ayruk için “Mükemmel bir insan. İyi ki tanımışım, iyi ki ikizim benim. Onu çok seviyorum” diyen Yaşat, hayat verdiği Teoman hakkında da “Eğlenceli, sarkastik bir karakter. Ben de bazen sarkastik olabiliyorum” ifadelerini kullandı.

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Oyuncu, dizideki partneri Helin Elveren’le yakıştırılmaları hakkında ise “Güzel bir kimyamız var” açıklamasını yaptı.

7 yaz üst üste kolumu kırdım

“Daha 17”nin Şebnem’i Nesrin Cavadzade, YouTube kanalı Kafa TV’de yayımlanan “Enis Arıkan ile Boş Ders” programına konuk oldu. Doktorlarla dolu bir ailede büyüdüğünü dile getiren oyuncu, kendisinin de çocukken

doktor olmayı istediğini söyledi.

Yaramaz bir çocuk olduğunu belirten Cavadzade, yedi yaz üst üste aynı ağaçtan düştüğünü ve her seferinde kolunu kırdığını kahkahalar içinde anlattı. Cavadzade ayrıca şarkı söylemeyi oyunculuktan daha çok sevdiğini söyledi.