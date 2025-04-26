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İkizler ameliyat oldu

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#Yasemin Şefkatli#İdo Tatlıses#Ayel
İkizler ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:54

İDO Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir önceki gün operasyon geçirdi.

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 Yasemin Şefkatli, ikizlerinin sosyal medyada fotoğraf paylaşarak göz ameliyatı olduklarını duyurdu. İkizlerinin gözyaşı tıkanıklığı sorunu yaşadığını dile getiren Yasemin Şefkatli operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı:

“Doğuştan gözyaşı kanalları tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler sonra açılmazsa operasyon dediler. Yetişkinlerde anestezi bile kullanılmadan yapılacak bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyolar. Beni üzen yoran kısım da bu anestezi kısmıydı. Onu da neyseki atlattık. İkisi de iyi şükür. ”

 

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#Yasemin Şefkatli#İdo Tatlıses#Ayel

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