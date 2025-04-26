İkizler ameliyat oldu

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Yasemin Şefkatli, ikizlerinin sosyal medyada fotoğraf paylaşarak göz ameliyatı olduklarını duyurdu. İkizlerinin gözyaşı tıkanıklığı sorunu yaşadığını dile getiren Yasemin Şefkatli operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı:

“Doğuştan gözyaşı kanalları tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler sonra açılmazsa operasyon dediler. Yetişkinlerde anestezi bile kullanılmadan yapılacak bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyolar. Beni üzen yoran kısım da bu anestezi kısmıydı. Onu da neyseki atlattık. İkisi de iyi şükür. ”