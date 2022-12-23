İkiz şefler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor sahnede barıştı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne katıldı. Gastronomi alanında ödüle layık görülen ikiz şef kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor da ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, “Artık dargınlık yok. Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz.”



İKİZ KARDEŞLER NEDEN KÜSTÜ



Ömür Akkor, Mayıs 2021’de verdiği röportajda kardeşiyle olan küslüğünü şu şekilde açıklamıştı: “İkimizin de şef olmasının belki böyle bir dezavantajı var. Yani hani bazen kendine rakip mi görüyorsun? Ya da aynı işi yapmak aynı evin içinde huzursuzluk mu yaratıyor bilmiyorum. Biz az görüşüyoruz. Bazen bir düğünde bazen bir cenazede rast geliyoruz. Normal hayatta çok bir araya gelmediğimiz için de televizyon programlarına da beraber katılmıyoruz.”



DOĞDUĞUMUZDAN BERİ ANLAŞAMIYORUZ



Ömür Akkor kardeşi Yunus Emre Akkor’la yıldızlarının hiçbir zaman barışmadığını da itiraf etmişti: “Biz Emre’yle aslında doğduğumuz günden beri hiç anlaşamadık. Yani bu artık yetiştirilme tarzımızdan mıydı? Annemin babamın yaptığı bir hata mıydı? Bilmiyorum ama anlaşamıyoruz. O mesleğe girdi, ben mesleğe girdim ve kapışıyoruz gibi değil. Her şeyi olduğu gibi anlatan birisiyim yani yalancı bir buluşma yapıp böyle kucaklaşıp sonra tekrar bozmaktansa hiç böyle polemiğe de girmiyorum, oyunlara da girmiyorum böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani ikiziz aynı karında, aynı anda yaşadık. Bu konuda bana telkinler geliyor. Evet ama biz bunu hiçbir zaman başaramadık. Bu son 5 yılın, 10 yılın konusu değil yani.”

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Nikâhına geleceğim

Yunus Emre Akkor, Ömür Akkor’a sarılırken “Üç çocuk yapacak ama” diyerek kardeşine şart koştu. “Ben zaten üçü hep tavsiye ediyorum” sözleriyle bu şartı destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor’a düğününe katılma sözü de verdi: “Ben de söz veriyorum nikâhında da olacağım.”

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Anadolu’yu karış karış gezdi





Şef ve araştırmacı Ömür Akkor, Anadolu’nun malzeme envanteri ve yemekleri için 25 yıl Türkiye’yi il il gezdi. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı var. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde “dünyanın en iyisi” seçildi.

Osmanlı ve OrtaDoğu mutfağında uzman





Yunus Emre Akkor, Osmanlı ve Orta Doğu mutfakları üzerine uzman. “Osmanlı Deniz Mutfağı” isimli kitabı ile “Gourmand World CookBook” yarışmasında 2012 yılı “Best Fish and Seafood Book” (en iyi balık ve deniz ürünleri kitabı) ödülünü kazandı. Akkor özel bir üniversitenin Gastronomi bölümünde eğitmenlik yapıyor.