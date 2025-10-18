×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İki yıllık evlilik bitti... Sarılarak boşandılar

Güncelleme Tarihi:

#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Boşanma Davası
İki yıllık evlilik bitti... Sarılarak boşandılar
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 08:05

MELEK Mosso ve Serkan Sağdıç evliliklerindeki krizi atlatamadı.

Haberin Devamı

Melek Mosso, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2 yıllık eşi Serkan Sağdıç’a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma’ davası açtı.

Dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya birlikte gelen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, duruşma öncesi birbirlerine sarılarak veda etti.

Mahkeme, ikilinin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar verdi.

İki yıllık evlilik bitti... Sarılarak boşandılar

Mosso ile Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadılar.

Melek Mosso, “Birbirimizi tüketmeden ayrılmaya karar verdik. Aramızda hır gür olmadı. Zor bir süreçti. İki medeni insan gibi ayrılmaya karar verdik” dedi.

Haberin Devamı

İki yıllık evlilik bitti... Sarılarak boşandılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Boşanma Davası

BAKMADAN GEÇME!