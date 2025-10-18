İki yıllık evlilik bitti... Sarılarak boşandılar

Haberin Devamı

Melek Mosso, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2 yıllık eşi Serkan Sağdıç’a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma’ davası açtı.

Dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya birlikte gelen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, duruşma öncesi birbirlerine sarılarak veda etti.

Mahkeme, ikilinin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar verdi.

Mosso ile Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadılar.

Melek Mosso, “Birbirimizi tüketmeden ayrılmaya karar verdik. Aramızda hır gür olmadı. Zor bir süreçti. İki medeni insan gibi ayrılmaya karar verdik” dedi.

