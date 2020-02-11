İhsan Oktay Anar kimdir? İşte İhsan Oktay Anar’ın hayatı ve kitapları…

İhsan Oktay Anar, 1960 yılında İstanbullu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Yozgat'ta dünyaya geldi. Babası Mehmet Sait Bey, TEKEL'de müskirat eksperi, annesi Bedia Hanım ise memurdur. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde tamamladıktan sonra, aynı bölümden 2011 yılında öğretim üyesi olarak emekli oldu. 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Puslu Kıtalar Atlası başlıklı romanı, yirmiden fazla dile tercüme edildi. Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri adlı romanı da İngiltere'de tiyatro oyunu olarak uyarlandı ve sahnelendi.



Eğitimi ve çalışma hayatı



Anar, babasının mesleği gereği ilk ve ortaokulu İstanbul'da okumuş, lise çağlarında İzmir'e taşındılar. Burada Karşıyaka Erkek Lisesi'ne başladı ancak tamamlayamadan okuldan atıldı ve lise eğitimini akşam lisesi'nde tamamladı. Akşam lisesinde eğitim almaya başlayan Anar, gündüzleri tabela boyamaya başladı. Tabela boyama işini üniversiteye kadar devam ettirdi ve üniversiteyi kazandıktan sonra bıraktı.



Lise eğitiminden sonra Ege Üniversitesi'nde felsefe bölümüne devam eden Anar, askerlik görevini ertelemek için aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etti.1995 yılında askerliğini teğmen olarak yaptı ve Kuzey Irak Harekâtı'nda görev yaptı. Yüksek lisans sonrası Ege Üniversitesi felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak atandı ve 2011 yılında emekli oldu.



Evliliği



Anar, felsefe bölümü öğrencisi olan Özlem Hanım ile 1999'da evlendi.



Romancılığı



İhsan Oktay Anar'ın yazın biçimi, göndermeler içerir. Kabaca birkaç örnek vermek gerekirse Amat'taki İsrafil adlı çocuğun gemi borazancısı olup diriliş düdüğünü çalışı, kıyamet günü Sûr'a üfleyecek İsrâfil'e, alt ambar toprak altına ve kabiri sembolize etmektedir.



Hikayeleriİlk hikâyesi Mor Köpük dergisinde yayınlanan "Kâfirler İçin Apologia"dır. Aynı dergide 1989 yılında "Rabnûmâ" başlığıyla bir diğer hikâyesi daha neşredildi. "Yavuz Sultan Selim Han Efendimizin Çaldıran Meydan Muharebesi" başlıklı hikâyesi YKY tarafından çıkarılan Kitap-lık dergisinde yayınlandı. Yiğit Değer Bengi tarafından hazırlanan 1002. Gece Masalları adlı kitapta "İnşaat İşçisi Rıfkı'nın Dehşet Verici Akıbeti" isimli bir öyküsü yer aldı.



Eserleri



• Puslu Kıtalar Atlası,

• Kitab-ül Hiyel,

• Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri

• Amat,

• Suskunlar,

• Yedinci Gün, Galîz Kahraman,