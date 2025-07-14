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İhanet iddiası 10 yıllık evliliği bitirmişti... Ortaya çıktılar!

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#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Ayşegül Kuru
İhanet iddiası 10 yıllık evliliği bitirmişti... Ortaya çıktılar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 08:35

Zeynep Beşerler 10 yıllık eşi Emir İçgören’den ihanete uğradığı gerekçesiyle boşanmış, İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru’yla aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İçgören ve Kuru önceki akşam Bebek’te birlikte görüntülendi.

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10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği geçen yıl sona ermiş, Kerem adında bir çocukları bulunan çiftin “ihanet” gerekçesiyle boşandığı öne sürülmüştü.

İhanet iddiası 10 yıllık evliliği bitirmişti... Ortaya çıktılar


Emir İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru’yla aşk yaşadığı, Zeynep Beşerler’in bunu öğrenmesiyle evliliğin sona erdiği iddia edilmişti. İçgören ve Kuru önceki akşam Bebek’te birlikte görüntülendi.

DONDURMA KEYFİ

Bebek’teki bir mekânın önünde elinde dondurmalarla objektife yansıyan Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, patlayan flaşlarla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

İhanet iddiası 10 yıllık evliliği bitirmişti... Ortaya çıktılar



İçgören rahat tavırlar sergilerken, Kuru görüntü vermemek için arkasını döndü. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, motosiklete binerek uzaklaştı. 

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#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Ayşegül Kuru

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