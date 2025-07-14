İhanet iddiası 10 yıllık evliliği bitirmişti... Ortaya çıktılar!

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10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği geçen yıl sona ermiş, Kerem adında bir çocukları bulunan çiftin “ihanet” gerekçesiyle boşandığı öne sürülmüştü.

Emir İçgören’in tasarımcı Ayşegül Kuru’yla aşk yaşadığı, Zeynep Beşerler ’in bunu öğrenmesiyle evliliğin sona erdiği iddia edilmişti. İçgören ve Kuru önceki akşam Bebek’te birlikte görüntülendi.

DONDURMA KEYFİ

Bebek’teki bir mekânın önünde elinde dondurmalarla objektife yansıyan Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, patlayan flaşlarla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

İçgören rahat tavırlar sergilerken, Kuru görüntü vermemek için arkasını döndü. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, motosiklete binerek uzaklaştı.