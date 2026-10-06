Evlilik bitti aşkını ilan etti! 'Hayatımın dönüm noktası'

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Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinin ilerleyen döneminde sorunlar yaşamış ve bir süre evlilik terapisi desteği almıştı. İlişkilerine bir şans daha veren ikili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı aldı.

İHANET İDDİASI

Ancak çiftin evliliği devam ederken İdris Aybirdi'nin oyuncu Seray Kaya ile ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine geldi. Sahra Işık'ın, eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını iddia edildi.

Seray Kaya iddiaları yalanlamıştı

İhanet iddialarının gündeme gelmesinin ardından Seray Kaya, basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanladı. Kaya, İdris Aybirdi ile arasında bir ilişki olmadığını ifade etti.

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Fakat yaşanan gelişmelerin ardından Kaya'nın sosyal medya hesabından İdris Aybirdi ile yaptığı sürpriz paylaşım dikkat çekti. Bu paylaşım, daha önce gündeme gelen aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Boşanmanın ardından aşkını ilan etti

Sahra Işık ise bir süre sonra İdris Aybirdi ile boşandıklarını duyurdu. Işık, yaptığı açıklamada evliliklerini ortak kararla, sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını belirterek 11 aylık bebeklerinin huzur ve mutluluğunun öncelikleri olduğunu söyledi.

'SEN ÇOK AŞKSIN'

Boşanmanın ardından İdris Aybirdi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Aybirdi, Seray Kaya ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini açıkça duyurdu.

Ünlü isim, paylaşımına "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktası" notunu ekledi. Böylece evlilik döneminde gündeme gelen yasak aşk iddialarının ardından Aybirdi ve Kaya, ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne sermiş oldu.