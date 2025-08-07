İhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli oldu!

Haberin Devamı

Evlilikteki kriz, iki ünlü ismin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıktı. Ardından Berk Oktay kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı, bebeğiyle fotoğrafını “Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım” notuyla yayınladı.

‘PARTNERİYLE YAKINLAŞTI’ İDDİASI

Çiftin arasının bozulmasına, Berk Oktay’ın “Harman Yeri” dizisindeki partneri Gülsim Ali’yle yakınlaşmasının yol açtığı öne sürüldü.

İki oyuncunun Antalya’da yapılan çekimlerde samimiyeti ilerlettiği, bu durumdan haberdar olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un da eşine büyük tepki gösterdiği iddia edildi.

Yaşananların basına yansımasının ardından Berk Oktay, söylentilere nokta koymak için eşi ve kızıyla fotoğrafını “Şükür sebebim ailem” notuyla Instagram’da paylaştı. Yıldız Çağrı Atiksoy da üçünün bir arada olduğu bir kare yayınladı.

BERK BENİ TACİZ ETTİ

Dream Türk’te yayınlanan “50 Fifty” programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o ismin Berk Oktay olduğunu iddia etti:

“Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram’dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu. Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim.”