×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Çağrı Atiksoy#Berk Oktay#Gülsim Ali
İhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli oldu
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 08:11

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın evliliğinde kriz çıktı. “Savaşçı” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Atiksoy ve Oktay 2022 yılında evlenmiş, 1 yıl sonra da kızları Mira Milena’yı kucaklarına almıştı.

Haberin Devamı

Evlilikteki kriz, iki ünlü ismin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıktı. Ardından Berk Oktay kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı, bebeğiyle fotoğrafını “Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım” notuyla yayınladı.

Gözden KaçmasınÖrnek çift ayrılıyor mu İhanet iddialarına yanıtÖrnek çift ayrılıyor mu? İhanet iddialarına yanıt!Haberi görüntüle

‘PARTNERİYLE YAKINLAŞTI’ İDDİASI

Çiftin arasının bozulmasına, Berk Oktay’ın “Harman Yeri” dizisindeki partneri Gülsim Ali’yle yakınlaşmasının yol açtığı öne sürüldü.

İki oyuncunun Antalya’da yapılan çekimlerde samimiyeti ilerlettiği, bu durumdan haberdar olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un da eşine büyük tepki gösterdiği iddia edildi.

İhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli oldu

Yaşananların basına yansımasının ardından Berk Oktay, söylentilere nokta koymak için eşi ve kızıyla fotoğrafını “Şükür sebebim ailem” notuyla Instagram’da paylaştı. Yıldız Çağrı Atiksoy da üçünün bir arada olduğu bir kare yayınladı.

Haberin Devamı

BERK BENİ TACİZ ETTİ

Dream Türk’te yayınlanan “50 Fifty” programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o ismin Berk Oktay olduğunu iddia etti:

İhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli oldu

“Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram’dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu. Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Çağrı Atiksoy#Berk Oktay#Gülsim Ali

BAKMADAN GEÇME!