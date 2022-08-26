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Ã–LÃœMDEN DÃ–NDÃœ

Ä°brahim TatlÄ±ses dÃ¼n sahne alacaÄŸÄ± mekÃ¢na provaya giderken Bodrumâ€™da trafik kazasÄ± geÃ§irdi. Ä°Ã§erisinde bulunduÄŸu minibÃ¼s, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. TatlÄ±ses, ÅŸarampole yuvarlanan araÃ§tan bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸlar sonucu kurtarÄ±ldÄ±.

Hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±lan TatlÄ±ses ve yanÄ±ndakilere doktorlar mÃ¼dahale bulundu. Trafik kazasÄ±nda ayak tarak kemiklerinde kÄ±rÄ±klar olan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± tedavisinin ardÄ±ndan YalÄ±kavakâ€™ta sahne aldÄ±.

Durumunun iyi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len TatlÄ±ses, performansÄ±yla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. TatlÄ±sesâ€™in sahnesini izlemeye oÄŸlu Ä°do, kÄ±zÄ± Dilan ve aile dostlarÄ± da geldi. HayranlarÄ±na unutulmaz bir gece yaÅŸatan TatlÄ±sesâ€™e izleyiciler de eÅŸlik etti.

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KARDEÅžLER BARIÅžTI

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ä°do TatlÄ±ses'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmayan Dilan Ã‡Ä±tak TatlÄ±ses kardeÅŸiyle arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritti. Bir sÃ¼redir kÃ¼s olan kardeÅŸler babalarÄ±nÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla barÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼n akÅŸam dÃ¼et yapan ikili izleyenlerden tam not aldÄ±. Ä°brahim TatlÄ±ses 'Allah sizden razÄ± olsun' sÃ¶zleriyle Ã§ocuklarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

Ä°do TatlÄ±ses geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Yasemin Åžefkatli ile dÃ¼nyaevine girmiÅŸti. Dilan Ã‡Ä±tak kardeÅŸinin dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ä±tak, "Ä°do TatlÄ±ses'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne neden katÄ±lmadÄ±nÄ±z?" sorusuna "Kayda deÄŸer ÅŸeyler konuÅŸalÄ±m" ÅŸeklinde yanÄ±t vermiÅŸti.





â€™CENABI HAK MELEKLERÄ°NÄ° GÃ–NDERDÄ°â€™

Konser Ã¶ncesi sahnede konuÅŸan TatlÄ±ses, "BugÃ¼n baÅŸÄ±mÄ±zdan bir kaza geÃ§ti, CenabÄ±hak meleklerini gÃ¶nderdi, arabamÄ±z dereye yuvarlanÄ±yordu. HiÃ§ bir zaman ayaÄŸÄ±mÄ± size karÅŸÄ± uzatmadÄ±m, â€™doktorum bÃ¶yle olacakâ€™ dedi. â€™Ben seyircime ayaklarÄ±mÄ± uzatmamamâ€™ dedim, affedin. BugÃ¼n Ä°doâ€™yla kahvaltÄ±ya gidiyorduk. Kaza yaptÄ±k araba alev aldÄ±, Ä°do bÃ¶lgeden geÃ§en araÃ§larÄ± durdurarak yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pÃ¼ aldÄ±. Ben arabanÄ±n iÃ§erisindeyim, 'kÃ¼l olacaÄŸÄ±z' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Bu akÅŸam seyircime sÃ¶z verdim, 'sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m' dedim. EvlatlarÄ±ma ve aileme teÅŸekkÃ¼r ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ederim bizimle Ã§ok ilgilendiler" dedi.

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