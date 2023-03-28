İdil Fırat: Ömrüm boyunca unutmayacağım

Haberin Devamı

Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Fırat, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi:

“Dün Hatay Samandağ/Kuşalanı Köyü’nde İhtiyaç Haritası Çocuk Oyun Çadırı’ndaydık. Burada 2-14 yaş aralığındaki depremzede çocuklarımız oyun oynayacak ve eğitim görecek. Ömrüm boyunca asla unutamayacağım kadar duygulu bir gün yaşadım. Bir gülüşleri inanın dünyalara bedel. Çocuklar çok kolay ve çok küçük şeylerle mutlu oluyorlar. Siz bir gülerseniz size bin gülüyorlar. Ayrılırken ‘İdil Abla bu benden sana hatıra olsun’ diye cebindeki şekeri veren, ‘Sen gitme kal, ben sana burada bakarım’ diyen Defne, Güldünya, Ceyda, Yasemin, Kardelen, Kumsal, Beren, Kerim, Doğa ve tüm yeni arkadaşlarım, bilin ki her an kalbimdesiniz artık.”