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İdil Fırat: Ömrüm boyunca unutmayacağım

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#İdil Fırat#Deprem#Depremzede Çocuklar
İdil Fırat: Ömrüm boyunca unutmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:54

İDİL Fırat, eşi Mert Fırat’ın kurucusu olduğu İhtiyaç Haritası tarafından Hatay’da kurulan çocuk oyun çadırını ziyaret etti.

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Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Fırat, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi:

“Dün Hatay Samandağ/Kuşalanı Köyü’nde İhtiyaç Haritası Çocuk Oyun Çadırı’ndaydık. Burada 2-14 yaş aralığındaki depremzede çocuklarımız oyun oynayacak ve eğitim görecek. Ömrüm boyunca asla unutamayacağım kadar duygulu bir gün yaşadım. Bir gülüşleri inanın dünyalara bedel. Çocuklar çok kolay ve çok küçük şeylerle mutlu oluyorlar. Siz bir gülerseniz size bin gülüyorlar. Ayrılırken ‘İdil Abla bu benden sana hatıra olsun’ diye cebindeki şekeri veren, ‘Sen gitme kal, ben sana burada bakarım’ diyen Defne, Güldünya, Ceyda, Yasemin, Kardelen, Kumsal, Beren, Kerim, Doğa ve tüm yeni arkadaşlarım, bilin ki her an kalbimdesiniz artık.”

 

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#İdil Fırat#Deprem#Depremzede Çocuklar

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