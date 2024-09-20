İdil Bilgen; Dilan Deniz, Demet Şener ve Didem Soydan'ın gündeminde...

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Linç kültürüne karşıyım
Marka yüzü olduğu Clear Women’ın Etiler Alfie’deki lansman gecesine ev sahipliği yapan Dilan Çiçek Deniz’e İdil Bilgen’e yönelik eleştiriler hakkında ne düşündüğü soruldu.
Yeterli değil
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, İdil Bilgen’in güzelliğini birincilik için yeterli bulmadığını söyledi. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Şener, Bilgen’le ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
“O kadar ağır eleştirilmesine karşıyım. Güzellik göreceli bir şey. Tabii burası da bilgi yarışması değil, belli normlarda olması gerekiyor seçilen kızın. Jürinin vardır bildiği diyeceğim, daha fazla bir şey demeyeceğim. Güzel kız ama bence yeterli değil.”
Demet Şener, İdil Bilgen’in doktor olduğu hatırlatılınca da şöyle konuştu:
“Çok takdir ettim ama güzellik yarışmasına o yolda ilerleyecekseniz girmelisiniz. O işi yapmayacaksınız gerek yok. Sana ailen ve arkadaşların ‘güzel’ desin. Belki başkasının hakkı yeniyor. Kendisi doktorluk yapacakşimdi, bu işleri yapmayacak.Miss World’de derece alsa, 1 yıl boyunca o tacıyla bu görevi yapmak zorunda. Nasıl yapacak?”
Harika bir kız
İdil Bilgen, Didem Soydan’dan geçer not aldı. Emily’s Garden’daki davete katılan ünlü manken, yeni kraliçeyi güzel bulduğunu söyledi: “İdil harika bir kız. Zaten çok güzel gözüküyor.” Soydan eleştiriler hakkında da şöyle konuştu: