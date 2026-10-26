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İddialı sahne performansı

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Yaşar#Konser#Volkswagen Arena
İddialı sahne performansı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 10:51

Ebru Yaşar, 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği iki gecelik konser serisiyle iddialı bir sahne perfrormansı ortaya koydu.

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Ebru Yaşar, 23-24 Ekim’de Volkswagen Arena’da konser verdi. 360 derece sahne konsepti, dev ses ve ışık sistemleri, senfonik düzenlemeler ve özel tasarım kostümlerle hayata geçirilen prodüksiyon, iki gece boyunca görkemli bir müzik şölenine dönüştü.

İddialı sahne performansı


Yaşar, aylar süren hazırlıkların perde arkasını anlatarak Türkiye’de bir ilke imza attıklarını iddia etti: “Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. İzleyicimiz Türkiye’de ilk defa böyle bir sahne görecek. Hem onlar adına hem de kendi adıma bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum.”

İddialı sahne performansı

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KIYAFETLERİMİ SERGİDE SERGİLEMEK İSTİYORUM

Ebru Yaşar’ın isminin baş harfinden ilham alınarak tasarlanan özel sahne dikkat çekti. Şarkıcının adının ilk harfi olan küçük “e”, salonun içine uzanan devasa, heykelsi bir sahne mimarisine dönüştürüldü. Yaşar’a 60 kişilik senfoni orkestrası, özel tasarlanan sahnenin kıvrımları içine ve çevresine yerleştirildi.

Yaşar, iki gecelik konser serisi için dört ayrı özel tasarım kostüm hazırlattığını açıkladı: ”Kostümlerime çok özeniyorum. Özellikle Türk tasarımcılarımızın kıyafetlerini büyük bir keyifle taşıyorum. Bu iki gece için dört ayrı elbise tasarladık. İleride bunları küçük bir müze ya da sergiyle buluşturmak istiyorum.”

İddialı sahne performansı


Doktor hatalıydı

Danla Bilic, konserdeydi. Ünlü isim, son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve iyileşme sürecinin iyi ilerlediğini söyledi: “Doktor hatalıydı. ‘Canı sağ olsun’ demeyeceğim.” Doktorun kendisine dava açtığını da açıklayan Bilic, elinde sürece ilişkin raporların bulunduğunu belirtti.

İddialı sahne performansı

Esra Erol, Ebru Yaşar hayranı olduğunu açıkladı. Erol, “Konser için buradayız. Ben hazırım ve sesimi açarak geldim” dedi.
İddialı sahne performansı

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Ekrana dönüyor
Gökhan Alkan, konser için heyecanlandığını söyledi. Alkan, yeni projeler için senaryo okumaya devam ettiğini de belirtti: “Bize yakışan, istediğimiz işi bulduğumuzda tekrar dönüş yapacağız.”

İddialı sahne performansı

Albüm yapıyorum
Çiğdem Batur, Onur Atilla ve Açelya Topaloğlu konseri birlikte izledi. Batur, 2027 yılının kendisi için yoğun geçeceğini belirtti ve yeni projelerinin sinyalini verdi. Batur, üzerinde çalıştıkları albümde şarkıların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

İddialı sahne performansı

Nur Fettahoğlu, konsere katıldı. Oyuncu, Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin yeni filmini merakla beklediğini belirtti.

 

 

 

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#Ebru Yaşar#Konser#Volkswagen Arena

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