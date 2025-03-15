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İddialar doğru çıktı... Evlilik bitti, soyadını sildi

Güncelleme Tarihi:

#Ayşecan Tatari#Edip Tepeli#Müjgan Tepeli
İddialar doğru çıktı... Evlilik bitti, soyadını sildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 13:31

2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden çiftten Ayçecan Tatari, son paylaşımı ile iddiaları doğruladı.

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Doğum günü kızı Müjgan ve Edip Tepeli ile kutlayan Ayşecan Tatari, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Tatari o kerelerin altına şu notu düştü:

"Aile olmak baki.
Sevgililik ise bitebiliyor.
Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.
Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.
Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak.
İyi ki doğdum.
İyi ki aileyiz."

İddialar doğru çıktı... Evlilik bitti, soyadını sildi

Ayşecan Tatari, Instagram sayfasından "Tepeli" soyadını da sildi.

İddialar doğru çıktı... Evlilik bitti, soyadını sildi

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#Ayşecan Tatari#Edip Tepeli#Müjgan Tepeli

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