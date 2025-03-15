İddialar doğru çıktı... Evlilik bitti, soyadını sildi

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Doğum günü kızı Müjgan ve Edip Tepeli ile kutlayan Ayşecan Tatari, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Tatari o kerelerin altına şu notu düştü:



"Aile olmak baki.

Sevgililik ise bitebiliyor.

Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.

Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.

Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak.

İyi ki doğdum.

İyi ki aileyiz."

Ayşecan Tatari, Instagram sayfasından "Tepeli" soyadını da sildi.