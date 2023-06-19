İkiz kızlarıyla Paris’e yerleşmişti... 'İçimden ağlamak geldi'

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2 saat kaldığı restorandan çıkışta soruları yanıtlayan Tuba Büyüküstün, “Bazı projeler için toplantı yaptık. Verimli ve güzel geçti” dedi.

Geçenlerde ağlarken çektiği bir selfie’yi sosyal medyada paylaşan Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğü sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim.”

Tuba Büyüküstün kızlarıyla ilgili sorular üzerine de “Gayet iyiler. Dersleri ve eğitimleri güzel gidiyor. Daha çok küçükler, mesleki anlamda neyi tercih edecekler, hiç karışmıyorum” diye konuştu.