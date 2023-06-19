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İkiz kızlarıyla Paris’e yerleşmişti... 'İçimden ağlamak geldi'

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#Tuba Büyüküstün#Mata Saylak#Toprak Saylak
İkiz kızlarıyla Paris’e yerleşmişti... İçimden ağlamak geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:46

İkiz kızlarıyla Paris’e yerleşen Tuba Büyüküstün, İstanbul’a geldi. Oyuncu, Nişantaşı’nda görüntülendi.

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2 saat kaldığı restorandan çıkışta soruları yanıtlayan Tuba Büyüküstün, “Bazı projeler için toplantı yaptık. Verimli ve güzel geçti” dedi.

Geçenlerde ağlarken çektiği bir selfie’yi sosyal medyada paylaşan Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğü sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim.”

İkiz kızlarıyla Paris’e yerleşmişti... İçimden ağlamak geldi

Tuba Büyüküstün kızlarıyla ilgili sorular üzerine de “Gayet iyiler. Dersleri ve eğitimleri güzel gidiyor. Daha çok küçükler, mesleki anlamda neyi tercih edecekler, hiç karışmıyorum” diye konuştu.

İkiz kızlarıyla Paris’e yerleşmişti... İçimden ağlamak geldi

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#Tuba Büyüküstün#Mata Saylak#Toprak Saylak

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