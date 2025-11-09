Yonca Evcimik: Kendimden ödün vermemek için o teklifi kabul etmedim!

Haberin Devamı

◊ Uzun bir aradan sonra “Lambada” adlı yeni çalışmanızı yayınladınız. Nasıl gelişti şarkının hazırlık süreci?

- Aslında bu şarkı 1.5 senedir cebimde. Bir dönem Yonca Evcimik Kültür Sanat Merkezi diye bir okulum vardı. Orada bir öğrencimiz vardı; Kerem diye. Yıllar sonra o Kerem, bizim okulun müdürü Mine Hanım vesilesiyle beni buldu. “Arkadaşım Enis’le beraber yaptığımız bir şarkı var. Dinler mi” dedi. Her gün bir sürü şarkı geliyor, dinliyorum ama o kadar yükselmiyorum. Bu şarkıyı ilk duydum, içime işledi. Böyle tekerleme gibi, biraz “Bandıra Bandıra”nın da havası var. Ha bugün ha yarın derken bu günlere kısmetmiş. Yaz başı mı çıksaydı diyenler de oldu da, ne gerek var biz kışa yaz gibi doğuyoruz.

◊ Klip de renkli olmuş...

- Evet. Bir de o klibi yapay zekâ zannettiler. O içimdeki çocuk yaşıyor, bana arkadan gaz veriyor. Ben de devam ediyorum. Yazın aynı şeyleri seyredip seyredip ne yapacaksınız? Şu kara günlerde seyredin.

Haberin Devamı

◊ Yeni bir şarkı yapmayalı 8-9 yıl oldu. Bu geçen sürede neler yaptınız?

- Evet, sıfır şarkı yapmayalı epey oldu. Bundan 3 sene önce “Vurula Vurula”yı yaptım. Onu da yeni sound olsun diye yaptık. Pandemi dönemi öncesi konserlerimiz başlamıştı. Pandemide durduk. Son 2-3 yıldır sürekli konserler veriyorum. O arada da ‘bu şarkıları yapalım’ dedim. 2 senedir bir müzikal hazırlığı içindeyiz.

BİYOGRAFİK MÜZİKALİM GELİYOR

◊ Nasıl bir müzikal?

- Benim biyografik müzikalim. Ama benim biyografim de çok kalabalık. Yani çocuk yaşta çalışmaya başlıyorum. Şan tiyatrosu, müzikaller, “Devekuşu Kabare”, arkasından “Abone” şarkısı, müzik, prodüktörlük, “Çılgın Bediş” derken deli bir hikâye var ortada. Bütün hikâyeyi dolu dolu anlatan bir 2.5 saat hazırlıyoruz.

◊ Adı ne olacak müzikalin?

- 2-3 tane alternatif var, henüz netleştirmedik.

◊ Ne zaman izleyebileceğiz?

- Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere, çok yakında sahneye koyarız.

◊ Son dönemde biyografi filmleri çok revaçta. Siz hayatınızın film olmasını ister miydiniz?

Haberin Devamı

- İsterim tabii. Gerçi diğer izlediklerimiz gibi çok büyük dramalar yok benim hayatımda. Ama kendi başına ayağa kalkmış, çocuk işçi gibi küçük yaşta çalışmaya başlamış, kimseye müdana etmeden, kendi başına bu noktaya gelmiş bir kadın öyküsü var. İnşallah olur.

◊ Sizi kim canlandırsın istersiniz?

- Hiç düşünmedim. Çünkü çok küçük yaşta çalışmaya başladığım için, 3-4 ayrı ayrı Yonca’yı canlandıran, dans eden, şarkı söyleyen, yetenekli kızlarımız gerekli.

KENDİMDEN ÖDÜN VERMEMEK İÇİN O TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİM

◊ “Çocuk yaşta başladım ve tek başıma kadın olarak ayakta durdum” dediniz. Ayakta durmak için ne tür zorluklarla karşılaştınız?

Haberin Devamı

- Çocuk işçiydim gerçekten çalışmaya başladığımda. Konservatuvar mezunuyum. Okurken müzikallerde çalışmaya başladım. Müzikaller devam ederken mezun oldum. O arada hayatıma Ertem Eğilmez girdi. 2 tane filmde rol aldım.

Müzikallerde dans ederken tiyatro yapmaya başladım. Orada şarkı söylemeye başladım. “Devekuşu Kabare” tiyatrosu bittikten sonra 2 sene Gülhane etkinliklerinde sunuculuk yaptım. Aklınıza gelen her şeyin o tozunda yoğruldum. Ama hedefim hep bir gün sahnede kendim olmak, dans etmek, şarkı söylemekti. Buna ulaşmak için çabaladım. Daha erken ulaşabilir miydim? Evet. Ama o teklifleri kabul etseydim, kendimden ödün vermiş olacaktım. “Ben yaptım, bizim sayemizde oldu” laflarına müsaade etmedim. Kendi ayaklarımın üstüne durarak, çalışarak, kimi zaman uzunca bekleyerek, bazen üzülerek, bazen yüzüme kapılar kapanarak... Ama yılmadım ve bugünlerdeyim.

Haberin Devamı

◊ Reddettiğiniz teklifler neydi?

- Hayatımı hızlandıracak birtakım yardımlardı. Çirkin teklifler de belki akabinde olabilirdi. Ama ben bunları görmezden geldim ve kabul etmedim. Hâlâ da böyle şeyler olduğunu düşünüyorum. Benim hedefim öyle birden şöhret olayım değildi. Zaten çocuk yaşta başlamışım. Dolayısıyla yavaş yavaş kendi kendimi var ettim diyebiliriz. Eğer çok çalışırsanız, yeteneğiniz de varsa, doğru yoldan giderek istediğiniz yere ulaşabilirsiniz.

◊ “Lambada” şarkınızda şöyle bir söz var: “Hadi yaptır bana istediğini söyle.” Âşık olduğunuzda bir kişi size her istediğini yaptırabilir mi?

- Yok, yaptıramaz. Geçmişte olabilirdi belki. Ama artık zor o işler. Büyük de konuşmayayım. Çünkü büyük ne konuştuysam başına geldi. Her an her şey olabilir. Öyle gözüm kör olabilir ki, aşk bana her şeyi yaptırabilir. Hiçbir şeyin sözünü veremem bu saatten sonra.

Haberin Devamı

◊ Aşktan gözünüzün kör oldu mu?

- Yani kör olmuş bir dönem ki sonradan “ben niye yaptım ki bunları” demişim. Demek ki körmüşüm ki yapmışım.

EDİS ÇOK BAŞARILI, HADİSE BİRAZ DAHA ÇALIŞMALI

◊ Şarkı söylerken dans performansı sergileme olayı son günlerde artmaya başladı. Ama siz bunu yıllardır yapıyorsunuz. Şu an bu şekilde performans sergileyen sanatçıları nasıl buluyorsunuz?

- Mesela bu konuda Edis çok başarılı. Hadise de buna önem veriyor. Daha çok çalışsa daha da iyi olacak. Yeterince çalışmadığını düşünüyorum. Çünkü koreografiden dolayı yaptığı hareketleriyle çok eleştirildi. Halbuki sağlam çalışsalar gayet de güzel olabilirmiş. Edis kadar önem vermiyor diye düşünüyorum.

İrem Derici de güzel çalışıyor. Dünyaya vizyonu açık olan insanların zaten bunu yapması lazım. Bugüne kadar bir sürü insandan ben bunu bekledim. Ama yapmadılar. Mesela müzisyen birisinin yanına dansçı almasına gülüyorum. Müzisyen adamın ihtiyacı yok.

◊ “Bandıra Bandıra”, “Abone” şarkılarınız hâlâ severek dinleniyor. O 90’lara olan özlem hiç geçmiyor sanki. Günümüzde müziğin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- 3-4 senedir 90’ları konuşuyoruz. Bu ne anlama geliyor? İnsanların o zamanlardaki samimiyetleri, o günlere olan özlemleri... Anladığım kadarıyla o dönemde herkes her anlamda umutluymuş. Ben son zamanlarda rap, R&B çalışmaları da çok beğeniyorum. Sanatçıların rap’çilerle düet yapması güzel. Bunu yıllar önce “Oldu Gözlerimde Doldu” şarkısında düetle yaptım. Ben her şeyi çok erken yapıyorum niyeyse. Devamı 10 sene sonra geliyor.

◊ Şimdi yine olsa rap düetine yeşil ışık yakar mısınız?

- Olabilir, niye olmasın? Ben artık hiçbir şey için “onu yapmam, bunu yapmam” demiyorum. Hayat o kadar kısa ki, artık insanlar bir anda hayatını kaybediyor, komaya giriyor. Mesela Fatih’le (Ürek) daha yeni görüşmüştük. Ve şu anda yoğun bakıma. Bunlar beni çok etkilemeye başladı. “Yarın ben var mıyım acaba” telaşından, canım ne isterse onu yapmak istiyorum. Rahatsızlanmadan kısa bir süre önce görüştük. Hiçbir şeyi yoktu. Hiçbir şeyin garantisi yok.

40’INCI YILDA DİREK DANSI YAPTIM 50’NCİ YILDA NE YAPARIM BİLMİYORUM!

◊ Kariyerinizin 47’nci yılındasınız. 50’nci yıla özel bir şey düşünüyor musunuz?

- Evet, çünkü biz 40’ıncı yılı kutlamıştık. O dönem direk dansına takmıştım kafayı, direk dansı yaptım. 50’de ne yaparım bilmiyorum! Aslında bu müzikali de 50’nci yıla yaklaştığım için yapmak istedim. Onun bir hediyesi olacak.

◊ 47 yıl önceye dönüp mesleğe ilk başlayan Yonca’ya bir öğüt verecek olsanız ne dersiniz?

- “Aferin kızım, çok iyi yapmışsın” derim. Ben bugünlerin hep hayalini kurarak yaşadım. Olmuş gibi düşünerek, çalışarak azimle ilerledim. O yüzden kendime “Helal olsun” diyorum. Yani hep derler ya bugün olsaydı ne yapardım, aynısını yapardım.

“ÇILGIN BEDİŞ”İN FİLMİ OLABİLİR

◊ “Çılgın Bediş” bir dönemin en çok izlenen dizisiydi. Yok mu yeni dizi planı?

- “Çılgın Bediş”in şimdi film olması konuşuluyor. Senaryonun ne olacağını bilmiyorum. Yani aslında ben de oyunculuğu özlüyorum, çok ara verdim.

◊ Siz estetik de yaptırsanız saklamıyorsunuz. Özgüvenden kaynaklı mı?

- Hem özgüven hem de faydasını gördüğüm bir şeyi herkesle paylaşmak isterim. Yaptırdığım bir işlemin üzerinden 6 ay geçmeden de kimseye söylemem. 5-6 sene önce karın ameliyatı oldum. Gerdirme değil ama liposuction’ın bir faz üstü gibi bir olay. Onun dışında ufak ufak bir şeyler yaptırdıkça bunları da söylüyorum. Mümkün olduğunca ameliyatsız ne noktaya kadar gidebilirsem gidebilme peşindeyim.

◊ Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

- Aslında spor yapmayı seven biri değilim. O da şundan kaynaklı doğduğumdan beri dans ediyorum. Konservatuvarlı olmak zaten başlı başına bir olay. Devamlı zayıf olman lazım. Korkunç bir disiplin, onu yaşamayan bilemez. Dolayısıyla hayatım boyunca buna çok dikkat ettiğim için bazen böyle aylarca hiçbir şey yapmadığım oluyor.

KENDİ YAŞITLARIMLA OLAMIYORUM

◊ Bir röportajınızda “çapkınım” demişsiniz. Hiç aldattınız mı?

- Yok, hiç aldatmadım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi hiç kimseye yapmam. Bir insan niye aldatır? Hayatında biri varsa mutsuzsundur. Olmuyordur. Mutluluğu başka yerde arıyorsundur. Kardeşim mutsuzsan ayrıl. Ama kimseyi o duruma düşürmek istemem. Ben boşanma sürecimde bile hayatıma kimseyi sokmadım. Bu önce kendime olan öz saygımdan, sonra da karşımdaki insana olan saygımdan. Aldatıldım mı, bilemem. Değilmiş gibi hissediyorum. Yapıldıysa hiç hissetmedim.

◊ Peki nasıl bir adamı hayatınızı alabilirsiniz?

- Yaşıma göre genç gösteriyorum, enerji olarak da çok gencim. Kendi yaşıtlarımla olamıyorum. Ne zaman yanımda biri olsa o da benden genç oluyor. Bugüne kadar maksimum yaş farkım 20’dir. Bu, hiç önemli değil. Abilerim, ablalarım, örnek oluyorlar bana. Bak Madonna’ya! Hayatıma girecek kişi daha doğmamış bile olabilir. Şaka bir yana, yanımda benimle aynı enerjideki biri olmalı. O enerji olmayınca olmuyor. Benim yaşımda olur ve benimle aynı enerjiye sahiptir, olabilir. Hatta benden daha ileri yaşta aynı enerjideki biri de olabilir. Mühim olan yan yanayken o enerjinin tutması. Bir de konumumun karşımdaki insanı irrite etmemesi gerekiyor. Kadın eğer biraz daha ön planda ve maddi olarak da kazancı daha yüksekse ilişki maalesef yürümüyor. Önemli olan bir arada mutlu olmak ve eğlenmek.