Icardi’nin arabası Young Boys’dan pahalı

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GS’NİN PİYASA DEĞERİ İSVİÇRELİ TAKIMIN 3 KATI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys’a iki maçta da yenilerek Devler Ligi hayalini noktaladı. Sarı kırmızılı takım, bu vedanın ardından kadro ve bütçe açısından Young Boys’la karşılaştırıldı ve ortaya ilginç bir tablo çıktı.



TransferMarkt’a göre; Young Boys’un 30 kişilik kadrosunun piyasa değeri 63.2 milyon Euro, Galatasaray’ınki 209.3 milyon Euro. İlk 11’de forma giyen Icardi, Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Torreira ve Sara’nın piyasa değeri, Young Boys’un tüm kadrosundan daha fazla.

ICARDI’NİN SERVETİ, TAKIMIN BÜTÇESİNE EŞ DEĞER

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Mauro Icardi’nin yeni arabası bile Young Boys’un maaş maliyetini geride bıraktı! Arjantinli futbolcunun kısa süre önce aldığı Lamborghini Urus, 1 milyon 370 bin Euro’luk fiyatıyla Young Boys kadrosundaki tüm oyuncuların maaşlarının toplamını geçiyor.



Ayrıca Icardi ve ayrıldığı eşi Wanda Nara’nın ortak serveti 63 milyon Euro değerinde. Bu rakam, Young Boys kadrosunun toplam bütçesine eş değer. Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne katılım ve maç gelirlerinden elde edeceği en az 25 milyon Euro’yu da kaçırdı.