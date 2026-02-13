Icardi’den ihanet iddiasına yanıt

Haberin Devamı

CHINA’YI ALDATTI İDDİASI

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira 30’uncu yaşını geçen salı görkemli bir partiyle kutlamış, takım arkadaşı Mauro Icardi sevgilisi China Suarez yurtdışında bulunduğundan geceye yalnız katılmıştı.

Partiden yansıyan bir görüntü Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı. Bir kadını öperken görülen kişinin, Icardi olduğu öne sürüldü.

China Suarez, videodaki kişinin Icardi olmadığına dair bir takipçisinin yaptığı paylaşımı Instagram’ında yayınlayarak tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi.

BOYNUMDAKİ DÖVMEYİ UNUTMUŞLAR

Icardi ise uzun bir açıklama yayınlayarak Arjantin basınına tepki gösterdi:

Haberin Devamı

“Sözde öpüşürken göründüğüm doğum günü videosunda, boynumun tamamen dövmeli olduğunu ‘unutmuşlar’ ama birkaç izlenme uğruna papağan gibi tekrar edip duruyorlar. Ah evet, unutuyordum: Sizin ‘işiniz’ iftira atmak, uydurmak. Gerçekten okumuş ve işini düzgün yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz. Harika ve sevdiğim kadınla, hayatım boyunca yanında olmak istediğim kadınla beraberim. Neyse, daha fazla uzatmayayım; ama bu çöküşteki Arjantin magazinine biraz laf sokma fırsatını kaçırmak istemedim!”