×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Icardi’den ihanet iddiasına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#China Suarez#İhanet İddiası
Icardi’den ihanet iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 07:00

Torreira’nın doğum günü kutlamasında çekilen bir görüntü ortalığı karıştırdı. Arjantin basını, bir kadını öperken görülen kişinin Mauro Icardi olduğunu, futbolcunun sevgilisi China Suarez’i aldattığını öne sürdü. Icardi ise o videodaki kişinin kendisi olmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

CHINA’YI ALDATTI İDDİASI

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira 30’uncu yaşını geçen salı görkemli bir partiyle kutlamış, takım arkadaşı Mauro Icardi sevgilisi China Suarez yurtdışında bulunduğundan geceye yalnız katılmıştı.

Partiden yansıyan bir görüntü Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı. Bir kadını öperken görülen kişinin, Icardi olduğu öne sürüldü.

China Suarez, videodaki kişinin Icardi olmadığına dair bir takipçisinin yaptığı paylaşımı Instagram’ında yayınlayarak tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi.

Icardi’den ihanet iddiasına yanıt

BOYNUMDAKİ DÖVMEYİ UNUTMUŞLAR

Icardi ise uzun bir açıklama yayınlayarak Arjantin basınına tepki gösterdi:

Haberin Devamı

“Sözde öpüşürken göründüğüm doğum günü videosunda, boynumun tamamen dövmeli olduğunu ‘unutmuşlar’ ama birkaç izlenme uğruna papağan gibi tekrar edip duruyorlar. Ah evet, unutuyordum: Sizin ‘işiniz’ iftira atmak, uydurmak. Gerçekten okumuş ve işini düzgün yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz. Harika ve sevdiğim kadınla, hayatım boyunca yanında olmak istediğim kadınla beraberim. Neyse, daha fazla uzatmayayım; ama bu çöküşteki Arjantin magazinine biraz laf sokma fırsatını kaçırmak istemedim!”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#China Suarez#İhanet İddiası

BAKMADAN GEÇME!