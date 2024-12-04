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Icardi: Wanda bana fiziksel şiddet uyguladı

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Boşanma Davası
Icardi: Wanda bana fiziksel şiddet uyguladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:44

GALATASARAY’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Arjantin basınına konuşan Icardi “Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ben ona asla elimi sürmedim. Ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı takımda oynayan oyunculara yazdı. Ben kızlara bakıyordum o ise L-Gante’yle ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu” dedi.

Ünlü futbolcu, evlilikleri sırasında Arjantinli oyuncu ve model China Suarez’in fotoğrafını beğendiği için yaşadıkları krize de değindi:

“Wanda bana China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, mahkemeye sundum.”

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Boşanma Davası

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