Icardi: Wanda bana fiziksel şiddet uyguladı

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Arjantin basınına konuşan Icardi “Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ben ona asla elimi sürmedim. Ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı takımda oynayan oyunculara yazdı. Ben kızlara bakıyordum o ise L-Gante’yle ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu” dedi.
Ünlü futbolcu, evlilikleri sırasında Arjantinli oyuncu ve model China Suarez’in fotoğrafını beğendiği için yaşadıkları krize de değindi:
“Wanda bana China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, mahkemeye sundum.”