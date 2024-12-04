Icardi: Wanda bana fiziksel şiddet uyguladı

Haberin Devamı

Arjantin basınına konuşan Icardi “Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ben ona asla elimi sürmedim. Ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi. Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı takımda oynayan oyunculara yazdı. Ben kızlara bakıyordum o ise L-Gante’yle ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu” dedi.

Ünlü futbolcu, evlilikleri sırasında Arjantinli oyuncu ve model China Suarez’in fotoğrafını beğendiği için yaşadıkları krize de değindi:

“Wanda bana China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, mahkemeye sundum.”