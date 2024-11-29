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Icardi, avukatıyla aşk yaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Angela Burgos#Wanda Nara
Icardi, avukatıyla aşk yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 08:58

Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık süreci geçiren Mauro Icardi’nin, boşanma davasındaki avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

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ÇALKANTILI BOŞANMA SÜRECİ

Wanda Nara, Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi’yle evliliği devam ederken rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış, bunun üzerine Icardi boşanma davası açmıştı. Çift, karşılıklı suçlamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ederken, İtalya’dan bomba bir haber geldi.

YALNIZLIĞI KISA SÜRDÜ

 İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Mauro Icardi’nin yeni bir aşka yelken açtığını öne sürdü. Gazetenin iddiasına göre Arjantinli futbolcu, boşanma davasını yürüten Kolombiyalı avukat Angela Burgos ile birlikte. Icardi ve Burgos ise iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

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#Mauro Icardi#Angela Burgos#Wanda Nara

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