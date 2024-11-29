Icardi, avukatıyla aşk yaşıyor

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ÇALKANTILI BOŞANMA SÜRECİ



Wanda Nara, Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi’yle evliliği devam ederken rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış, bunun üzerine Icardi boşanma davası açmıştı. Çift, karşılıklı suçlamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ederken, İtalya’dan bomba bir haber geldi.

YALNIZLIĞI KISA SÜRDÜ



İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Mauro Icardi’nin yeni bir aşka yelken açtığını öne sürdü. Gazetenin iddiasına göre Arjantinli futbolcu, boşanma davasını yürüten Kolombiyalı avukat Angela Burgos ile birlikte. Icardi ve Burgos ise iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.