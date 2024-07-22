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İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye 100 gül jesti

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#İbrahim Tatlıses#Yıldız Tilbe#Bodrum
İbrahim Tatlısesten Yıldız Tilbeye 100 gül jesti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 08:07

YILDIZ Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 15 yıllık küslüğe son vermişti.

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Tatlıses de önceki akşam Bodrum Halikarnassos’ta sahneye çıkan Yıldız Tilbe’ye 100 adet kırmızı gül yolladı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı Tatlıses ile barışması hakkında, “Çok güzel bir gündü. Geçmişi ve anıları konuştuk. Mutlu olduk, duygulandık” açıklamasını yaptı.

Tilbe, “Bir dahaki buluşma ne zaman?” sorusuna ise “Her zaman” yanıtını verdi. Yıldız Tilbe sahnede de güller için İbrahim Tatlıses’e teşekkür ettikten sonra “Mavi Mavi” şarkısını söyledi

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#İbrahim Tatlıses#Yıldız Tilbe#Bodrum

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