İbrahim Tatlıses'ten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktım

İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Vücudundaki ağır enfeksiyon nedeniyle safra kesesini alınan Tatlıses, bugün hastaneden taburcu oldu.

Doktorları ile birlikte kamera karşısına geçen Tatlıses, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İbrahim Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" yanıtını verdi.

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorular ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek geçiştirdi.

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.