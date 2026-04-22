İbrahim Tatlıses'ten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktım

#İbrahim Tatlıses#Vasiyet#Ahmet Tatlıses
İbrahim Tatlısesten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 14:15

Geçirdiği operasyonun ardından bugün hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses'ten 'Vasiyetinizi düşüdünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt.

İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Vücudundaki ağır enfeksiyon nedeniyle safra kesesini alınan Tatlıses, bugün hastaneden taburcu oldu.

Doktorları ile birlikte kamera karşısına geçen Tatlıses, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İbrahim Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlısesten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktım

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorular ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek geçiştirdi.

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var. 

İbrahim Tatlısesten vasiyet açıklaması: Her şeyimi devlete bıraktım

Mahmut Tuncer, yakın dostu İbrahim Tatlıses'i geçtiğimiz hafta hastanede ziyaret etmişti...

#İbrahim Tatlıses#Vasiyet#Ahmet Tatlıses

