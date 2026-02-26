×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İbrahim Tatlıses'ten miras açıklaması: Onlara sandalye bile bırakmam

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Miras Kavgası#Ahmet Tatlıses
İbrahim Tatlısesten miras açıklaması: Onlara sandalye bile bırakmam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

İbrahim Tatlıses, kendisinden habersiz beş evini sattığını öne sürdüğü oğlu Ahmet Tatlıses ile kavgalı olduğu diğer çocuğu Dilan Çıtak’a miras bırakmayacağını söyledi.

Haberin Devamı

İBRAHİM Tatlıses’in Kanal D’de yayınlanan “Pazar Gezmesi”ne yaptığı açıklamalar olay yarattı. Sanatçı, İzmir’deki oteli ile Manisa’daki beş evinin tapusunu o dönemki yardımcısı Şule Yazar’ın üzerine yaptığını, ancak dolandırıldığını öne sürdü.

“Otelime çöktüler” diyen Tatlıses, Şule Yazar ve oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisinden habersiz Manisa’daki evlerini de sattığını iddia etti.

İbrahim Tatlısesten miras açıklaması: Onlara sandalye bile bırakmam

. Oğluna “Nefret ediyorum senden” diyerek tepki gösteren sanatçı, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak hakkında da sert açıklamalar yaptı:

“Sıkıştığı zaman, ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ diyor, sıkışmadığı zaman beni tanımıyor. Nişantaşı’ndaki dükkânını ben açtım, arabasını ben aldım. Bodrum’da dükkân açtım.”

Haberin Devamı

Ünlü türkücü “Gel Konuşalım” programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

“Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü.”

İbrahim Tatlısesten miras açıklaması: Onlara sandalye bile bırakmam

Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’a ateş püsküren İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş’tan olan kızı Zübeyde Melek Akkaş’tan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. Sanatçı, İzmir’deki evi yandığında 3 ay Akkaş’ın evinde kaldığını söyledi: “Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı.”

BANA DA BABALIK YAPSAYDI

Aynı yayına bağlanan Dilan Çıtak babasına tepkili konuştu: “Beni büyüten annem ve babam sayesinde en iyi okullarda okudum, en iyi mahallelerde oturdum. Hep maddi konulardan bahsediyor. Ben hastalandığımda neredeydi? Maddi değil, manevi olarak birazcık babalık yapsaydı.”

İbrahim Tatlısesten miras açıklaması: Onlara sandalye bile bırakmam


MASAK ARAŞTIRSIN

Şule Yazar ise hakkındaki iddialara şu yanıtı verdi:

Haberin Devamı

“Zaten bana ait olan bir yere çökmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ben bu oteli yaparken kendisinden cüzi bir miktar yardım aldım. Ama maalesef bu yardımları kullanarak bana istemediğim şeyler yaptırmak istedi.”

Bu sözler Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’ı sinirlendirdi. Yıldız, sosyal medyadan Yazar’a seslendi:

“Buzdolabın bozuldu işe ilk başladığında, nasıl yaptıracağını düşünüyordun ama 2023’te otel aldın öyle mi? Otelin ihalesinde ‘Sizin üstünüze alırsak devlet el koyar, benim üstüme alalım’ deyip adamı ikna eden sendin. ‘Evleri bilmiyorum’ diyorsun, evlerin tapuları da senin üstüneydi. Otel alacak paran varsa neden asistanlık yaptın? MASAK araştırsın mı bu mallar nereden geldi diye?”

Gözden Kaçmasınİbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendimİbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendimHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Miras Kavgası#Ahmet Tatlıses

BAKMADAN GEÇME!