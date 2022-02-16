İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a: Sözüm söz sizi evlendireceğim

Haberin Devamı

İlk olarak sahneye çıkan Ortaç, “Benim şu an yanımda sevgilim yok. Lütfen rica ediyorum, yanınızda bulunan sevgilinize, karınıza sıkı sıkı sarılın. Ben bu geceyi yanımda sevgilim olmadan kapatıyorum” dedi.

Ortaç’ın sahnesinden sonra gece Tatlıses konseri ile devam etti. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında kızı Tatlıses ile Levent Dörter de vardı.

Kızını bir ara sahneye davet eden İbrahim Tatlıses, “Bu benim en çok sevdiğim kızım. Bugün buraya nişanlısı Levent’i alıp gelmiş. Beni çok memnun etti. Sözüm söz, onları ben evlendireceğim. Bu kız ayn benim anama çekmiş. Onun da saçları böyle kıvır kıvırdı” dedi.

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses bir şarkıda düet yaptı.