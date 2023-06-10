İbrahim Tatlıses'ten 20 yıl sonra Köln'de konser

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20 yıl sonra Köln’deki hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, geceye özel hazırladığı repertuarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

3 saatlik performansında hit eserlerini seslendiren Tatlıses, “En son buraya geldiğimde, aranızdan bazıları daha doğmamıştı. 20 küsur seneden sonra sizleri burada yine karşımda görmek beni çok mutlu etti. Bu gece çok güzelsiniz” diyerek duygularını paylaştı.

Konser sırasında bir hayranı, İbrahim Tatlıses’e sarılmak için sahneye fırladı. Güvenliklerin müdahalesine izin vermeyen sanatçı, hayranını sahneye alarak sohbet etti.