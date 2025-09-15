İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu

Haberin Devamı

Tatlıses, paylaşımına düştüğü “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak’a göndermede bulunmuştu.

Öte yandan, Tatlıses’in Gülşen’den olma torunu Berfin’in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin Karakeçeli eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlıyor. Genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford’a başvurusunu yaptı.

Henüz sonuçlanmayan başvuru, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü de yeniden akıllara getirdi.