İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 07:29

İbrahim Tatlıses’ın torunu Berfin sosyal medyada ilgi odağı oldu. 7 çocuk babası Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tatlıses, paylaşımına düştüğü “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak’a göndermede bulunmuştu.

Öte yandan, Tatlıses’in Gülşen’den olma torunu Berfin’in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin Karakeçeli eğitimine yurt dışında devam etmeyi planlıyor. Genç isim, dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford’a başvurusunu yaptı.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu

Henüz sonuçlanmayan başvuru, İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü de yeniden akıllara getirdi.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu

