İbrahim Tatlıses'i ailesi yalnız bırakmadı

7 Nisan’da yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye başvuran İbrahim Tatlıses, safra kesesi iltihabı tanısıyla yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tatlıses’i ameliyat günü ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Yoğun bakım sürecinde babasıyla arasındaki buzlar eriyen Dilan Çıtak, hastane girişinde görüntülendi.

Ünlü şarkıcı “Ben de yeni öğrendim, sanırım sağlık durumu iyi. Net bir bilgim yok. İçeri girip öğreneceğim” dedi. Yasemin Şefkatli de kayınbabası İbrahim Tatlıses için hastaneye geldi.