×
İbrahim Tatlıses'i ailesi yalnız bırakmadı

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak#Yasemin Şefkatli
İbrahim Tatlısesi ailesi yalnız bırakmadı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 08:19

İbrahim Tatlıses önceki gün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu.

7 Nisan’da yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye başvuran İbrahim Tatlıses, safra kesesi iltihabı tanısıyla yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tatlıses’i ameliyat günü ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Yoğun bakım sürecinde babasıyla arasındaki buzlar eriyen Dilan Çıtak, hastane girişinde görüntülendi.

İbrahim Tatlısesi ailesi yalnız bırakmadı

Ünlü şarkıcı “Ben de yeni öğrendim, sanırım sağlık durumu iyi. Net bir bilgim yok. İçeri girip öğreneceğim” dedi. Yasemin Şefkatli de kayınbabası İbrahim Tatlıses için hastaneye geldi.

