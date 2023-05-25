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İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu: Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Mert Tatlıses
İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu: Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 10:43

İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le evi yüzünden mahkemelik oldu.

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İBRAHİM Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu: Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İBRAHİM Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu: Evimde 5 yıldır izinsiz oturuyor

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Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi. 

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Mert Tatlıses

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