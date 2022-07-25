İbrahim Tatlıses sahnede sinirlendi! ‘E be geri zekâlılar’

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Tatlıses, “1974’ten bu yana, 48 yıldır sahnedeyim. Hep size eğildim, eğilmekten de şeref duydum. Bana bu şerefi yaşatıyorsunuz” dedi.

“Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var” diyen oğlu Ahmet Tatlıses ile sorunlar yaşayan sanatçı, konserde önemli açıklamalar yaptı:

“Bana ‘akli dengesi yerinde değil’ diyorlar. E be geri zekâlılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?” Tatlıses, “Senin bütün şarkılarını biliyorum” diyen minik hayranını da sahnesine davet etti.

Sanatçı, Irak Erbil’den gelen minik Hayat’la “Gelmesin” şarkısında düet yaptı.

NE OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz hafta bağlandığı canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i 'şirketinin kasasını boşatmakla' suçlamış, Ahmet Tatlıses ise babasına 'bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koydum' sözleriyle karşılık vermişti.

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'VASİ ATANMASINI İSTİYORUZ'

'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses vasi atanması için açtıkları davayı avukatı Necmi Uğur Çelikel aracılığı ile duyurmuştu:

"Müvekkil Ahmet Tatlıses , babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."