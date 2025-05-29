İbrahim Tatlıses rest çekti! 'Mezarıma gelmesinler, onları gören yuh çeksin'

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Yıllardır hem sesiyle hem de hayat hikâyesiyle gündemden düşmeyen Tatlıses, aile bağlarının kendisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. İsim vermeden çocukları hakkında konuşan sanatçı, torunlarının ise hayatına neşe kattığını söyledi.

'HER ŞEYİM ONLARIN'

Tatlıses yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Torunlar artık yürümeye başladılar. Bana ‘Dede, tapu’ diyor. Dişleri de çıktı beş altı aya kadar konuşurlar, benim her şeyim onların zaten.

Ama iki kişiyi affetmeyeceğim, biri erkek biri dişi! İki kişi affımda yok! Mezarıma da gelmesinler zaten, onları gören yuh çeksin.

Benden af dileseler de af yok! Hata yapma af da dileme. O insanlar var diye İstanbul’dan bile kaçtım. Savcıdan uzaklaştırma da alacağım, gelmesinler istemiyorum, neden Urfa’daki kızımdan kaçmıyorum menfaat yok! Allah’tan başka kimseye sırtımı dayamam kimseye güvenim kalmadı bu alemde.'

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SOYADI KRİZİ PATLAK VERDİ

Şarkıcı Dilan Çıtak ile biyolojik babası İbrahim Tatlıses arasında geçtiğimiz yıl ağustos ayında soyadı krizi yaşanmıştı. Tatlıses soyadını aldığından beri işlerinin kötü gittiğini söyleyen Dilan Çıtak "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. ‘Dilan benim kızım’ dedikten sonra bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti.” demişti.

Kızının sözlerine kayıtsız kalamayan İbrahim Tatlıses ise "'Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin?" açıklamasını yapmıştı.

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'YENİDEN HAYATA BAŞLASAM ÇOCUK YAPMAM'

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Tatlıses çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

“Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.”

Tatlıses, soyadının nereden geldiğini ise “Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa’dan İstanbul’a yeni gelmiştim. Bana, ‘Uzun hava oku’ dedi ve sonrasında aradığının ben olduğumu söyledi. Ardından da soyadını verdi” sözleriyle açıkladı.

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MAĞARADAN ÇIKTIM VİLLALARIM OLDU

İbrahim Tatlıses, felç kalmanın zor olduğunu ifade etti ve ekledi: “Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Felç kalmak çok zor. Fakat tedavi görmüyorum. Bana ‘Mağara adamı’ dediler. Evet, mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım; değil mi? Hayatımdan çok mutluyum. Bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum fakat sırtımdan vuruluyorum. Okul okumadım ama hayatı okudum.”

MERMİ BANA DEĞİL AYDEMİR’E GELECEKTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında program çıkışında uğradığı silahlı saldırıda yaşadıklarını anlattı: “Geçtiğimiz yıl vefat eden Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. O gün çorba içmeye gidiyor ve bu akşam ‘İbo Show’a gitmeyeyim’ diyor. O gelmiş olsaydı eğer direksiyona ben geçecektim. Aydemir önde oturacak ve mermi bana değil Aydemir’e gelecekti.”

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DERYA’NIN PEŞİNDEN KOŞTUM

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın “Derya (Tuna) da güzel kadındı” sözlerine şu karşılığı verdi: “Evet, Derya güzel kadındı. Vurulduğumda herkes Derya Hanım’a ‘Başınız sağ olsun’ diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum.”

Hülya Avşar ise “Derya Tuna bir yürürdü, herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı” dedi. İbrahim Tatlıses bu sözlerin üzerine “Ne Derya’ymış be! 30 sene işimi bozdu” diyerek espri yaptı.