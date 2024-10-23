×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç!

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak#İdo Tatlıses
İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 15:20

İbrahim Tatlıses önceki gün oğlu İdo ve Derya Tuna ile Murat Öztürk’ün sahibi olduğu Bonyvex Villa adlı mekânda kahvaltı yaptı.

Haberin Devamı

Kızı Dilan Çıtak’la arası açık olan İbrahim Tatlıses, “Ben iyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç. İnşallah onların çocukları da bir gün bana yaptıklarını onlara yaparlar. 72 yaşındayım, köpek gibi hâlâ çalışıyorum. Ben babadan bir şey getirmedim” dedi.

İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç

Tatlıses, bir basın toplantısı yapacağını da açıkladı: “Her şeyi açıklayacağım, herkesi ifşa edeceğim. Benimle kimse uğraşamaz. Halkın adamıyım.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler... 

7 ay sonra yeniden

Türk müzik tarihine sayısız klasikleşmiş beste bırakan efsanevi grup MFÖ, 7 ay aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşacak.

Haberin Devamı

Son olarak geçtiğimiz mart ayında sahne alan grup, 24 Ekim akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. MFÖ, efsaneleşmiş şarkıları ve sahne performansıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç

Mabel’in Harbiye konuğu

Mabel Matiz’in 8’inci Harbiye konserinin sürpriz konuğu Zeynep Bastık oldu.

Zeynep Bastık’ı sahnesinde konuk eden Mabel Matiz, “Lan” şarkısını onunla birlikte söyledi. Kısa bir süre önce birlikte klip de çeken iki sanatçı, hayranlarının yoğun isteği üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi.

İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç

Tanju Okan’ın anısına

Tanju Okan’ın 14 eserinden oluşan “Bir Tanju Okan Efsanesi” dinleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Projede ünlü prodüktörler İskender Paydaş, Ali Akaçça, Ozan Doğulu, Selim Çaldıran yer aldı. Albümde Teoman, Cem Adrian, Koray Avcı, Hakan Altun, Rafet El Roman, Kafadar, Zara, Fatih Erkoç, Şevval Sam, Burcu Güneş, Gökhan Türkmen, Kenan Doğulu, Röpriz & Serdar yer alıyor. Gökhan Türkmen’in yorumuyla “Koy Koy Koy”, 25 Ekim’de yayınlanacak.

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç

Hande stili

Hande Yener konser serisine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı önceki akşam Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da sahneye çıktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hande Yener stilini de konuşturdu.

İbrahim Tatlıses isyan bayrağını çekti: İyi bir babayım evlatlarıma karşı, bir kişi hariç

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak#İdo Tatlıses

BAKMADAN GEÇME!