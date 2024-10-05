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İbrahim Tatlıses ile Onur Akın davalık oldu

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#İbrahim Tatlıses#Onur Akın#İdobay Müzik
İbrahim Tatlıses ile Onur Akın davalık oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:44

ÖZGÜN müzik sanatçısı Onur Akın, “Asi ve Mavi” isimli albümünde yer alan 10 eseri izinsiz şekilde dijital platformlarda kullandığı iddiasıyla İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu İdobay Müzik’e dava açtı.

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 Ünlü şarkıcı, İdobay Müzik’in haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin tespitini ve önlenmesini istedi. Davaya cevap veren İdobay Müzik ise Onur Akın ile aralarında sözleşmeye göre davaya konu eserlerin tüm mali haklarına sahip olduklarını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, İdobay Müzik’in Onur Akın’a ait eserleri izinsiz kullanıp kullanmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Onur Akın’ın haklarını devretmemesine rağmen İdobay Müzik’in eserleri izinsiz olarak dijital platformlarda kullandıkları belirtildi. 

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#İbrahim Tatlıses#Onur Akın#İdobay Müzik

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