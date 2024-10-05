İbrahim Tatlıses ile Onur Akın davalık oldu

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Ünlü şarkıcı, İdobay Müzik’in haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin tespitini ve önlenmesini istedi. Davaya cevap veren İdobay Müzik ise Onur Akın ile aralarında sözleşmeye göre davaya konu eserlerin tüm mali haklarına sahip olduklarını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, İdobay Müzik’in Onur Akın’a ait eserleri izinsiz kullanıp kullanmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Onur Akın’ın haklarını devretmemesine rağmen İdobay Müzik’in eserleri izinsiz olarak dijital platformlarda kullandıkları belirtildi.