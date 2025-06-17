İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim

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Ahmet Tatlıses, Babalar Günü’nü şu sözlerle kutladı:

“Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum."

"Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim.

Ben sadece baba olmadım; ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim. Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim."

"Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum.

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Allah’ın izniyle öyle de kalacağım.”