×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlı#Babalar Günü
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 08:56

BABASI İbrahim Tatlıses ile küs olan Ahmet Tatlıses, 15 Haziran Babalar Günü’nde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

 Ahmet Tatlıses, Babalar Günü’nü şu sözlerle kutladı:

“Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum."

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim

"Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim.

Ben sadece baba olmadım; ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim. Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim."

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim

"Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum.

Haberin Devamı

Allah’ın izniyle öyle de kalacağım.”

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim

Gözden KaçmasınBabamın akli dengesi ile ilgili çelişkili raporlar var'Babamın akli dengesi ile ilgili çelişkili raporlar var'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlı#Babalar Günü

BAKMADAN GEÇME!