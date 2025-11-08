İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Akli melekem yerinde değildi

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 08:22

İBRAHİM Tatlıses, “akli melekelerinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert konuştu.

Sanatçı, önceki akşam verdiği konserde dinleyicilerine dert yandı:

“Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki ‘Babamın akli melekesi yerinde değil’. Hâkime ne dedim biliyor musunuz? ‘Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.’ Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim.”

