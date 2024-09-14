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İbrahim Tatlıses eski eşinin oğlunu ziyaret etti! 'Savaş’a program yaptıracağım'

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#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Perihan Savaş
İbrahim Tatlıses eski eşinin oğlunu ziyaret etti Savaş’a program yaptıracağım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

İbrahim Tatlıses, önceki akşam eski eşi Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in Feshane’de açtığı Safderun Lokanta’yı ziyaret etti.

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Aynı zamanda şef olan Zafer’in hazırladığı lezzetlerin tadına bakan Tatlıses, muhabirlere “Savaş genç bir gurmedir. Ona yemek programı yaptıracağım” dedi.

Bir süre önce İzmir’e yerleşen Tatlıses, “İstanbul’a temelli mi döndünüz?” sorusuna “Gelip gidiyorum, buraya taşınmadım. Ama buradan bir ev almayı düşünüyorum. İzmir’den satıp buradan alacağız” yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses eski eşinin oğlunu ziyaret etti Savaş’a program yaptıracağım

Yakın dostu Aydemir Akbaş’ın vefatı nedeniyle üzgün olduğunu da dile getiren İbrahim Tatlıses, “Dostumu kaybettim, ben ömrümde öyle dostu bir daha göremem” diye konuştu.

Sanatçı, Akbaş’ın cenazesine katılan bazı vatandaşların ünlü isimlerle fotoğraf çektirmeleri hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle konuştu: “İnsanlar fotoğraf çekmeye gelmiş, cenazeye gelmemişler ki. Çok üzüldüm. Aydoş’umu kaybettim, üzgünüm.”

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İbrahim Tatlıses eski eşinin oğlunu ziyaret etti Savaş’a program yaptıracağım

 

Çok süperim

Birkaç ay önce kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses sağlık durumunu soran muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Ben süperim, çok süperim. Bir dostum vardı Bodrum’da, o bana derdi ki; ‘Hep süperim diyeceksin. Dostun sevinir, düşmanın üzülür.’ Kızım Elif Ada’yı da alıştırdım, ‘Nasılsın?’ diye sorunca ‘Süperim baba’ der. Dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var.”

İbrahim Tatlıses eski eşinin oğlunu ziyaret etti Savaş’a program yaptıracağım

 

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#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Perihan Savaş

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