İbrahim Tatlıses eski eşinin oğlunu ziyaret etti! 'Savaş’a program yaptıracağım'

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Aynı zamanda şef olan Zafer’in hazırladığı lezzetlerin tadına bakan Tatlıses, muhabirlere “Savaş genç bir gurmedir. Ona yemek programı yaptıracağım” dedi.

Bir süre önce İzmir’e yerleşen Tatlıses, “İstanbul’a temelli mi döndünüz?” sorusuna “Gelip gidiyorum, buraya taşınmadım. Ama buradan bir ev almayı düşünüyorum. İzmir’den satıp buradan alacağız” yanıtını verdi.

Yakın dostu Aydemir Akbaş’ın vefatı nedeniyle üzgün olduğunu da dile getiren İbrahim Tatlıses, “Dostumu kaybettim, ben ömrümde öyle dostu bir daha göremem” diye konuştu.

Sanatçı, Akbaş’ın cenazesine katılan bazı vatandaşların ünlü isimlerle fotoğraf çektirmeleri hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle konuştu: “İnsanlar fotoğraf çekmeye gelmiş, cenazeye gelmemişler ki. Çok üzüldüm. Aydoş’umu kaybettim, üzgünüm.”

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Çok süperim

Birkaç ay önce kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses sağlık durumunu soran muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Ben süperim, çok süperim. Bir dostum vardı Bodrum’da, o bana derdi ki; ‘Hep süperim diyeceksin. Dostun sevinir, düşmanın üzülür.’ Kızım Elif Ada’yı da alıştırdım, ‘Nasılsın?’ diye sorunca ‘Süperim baba’ der. Dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var.”