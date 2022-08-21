İbrahim Tatlıses ara vermeden 37 şarkı söyledi

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İBRAHİM Tatlıses, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. 7’nci kez Kuruçeşme’de konser veren ünlü sanatçıyı hayranları “İmparator” tezahüratlarıyla karşıladı. Tatlıses sevenlerinin tezahüratlarına “Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız” sözleriyle teşekkür etti.

BENİ BÖYLE OKUTAN SİZLERSİNİZ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum sahnesinde “Yalan” performansı ile ayakta alkışlanan Tatlıses bu defa da Kuruçeşme Açıkhava’yı ayağa kaldırdı. Şarkının finalinde alkış yağmuruna tutulan sanatçı, “Beni böyle okutan sizlersiniz” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca hiç ara vermediği konserinde 37 şarkı seslendiren Tatlıses yeni bir Kuruçeşme Açıkhava rekoruna da imza attı. Duygusal şarkılarını Kuruçeşme’yi dolduran dev korosuyla beraber söyleyen Tatlıses hareketli türkülerle de

binlerce kişiyi ayağa kaldırıp halay çektirdi.

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Türkülere halayla

eşlik ettiler

İbrahim Tatlıses’i izlemeye gelen Berdan Mardini ve Özgür Alter, sanatçının söylediği türkülere halay çekerek eşlik etti.

