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İbrahim Tatlıses ara vermeden 37 şarkı söyledi

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#İbrahim Tatlıses#Kuruçeşme Açıkhava#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
İbrahim Tatlıses ara vermeden 37 şarkı söyledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 08:39

İbrahim Tatlıses önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava’da 7’nci kez sahneye çıktı. Kırılması güç bir rekora imza atan ünlü sanatçının 7 konserde seyirci sayısı 22 bine ulaştı. Tatlıses 2.5 saat boyunca ara vermediği konserde 37 şarkı seslendirerek yeni bir Kuruçeşme Açıkhava rekoruna da imza attı.

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İBRAHİM Tatlıses, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. 7’nci kez Kuruçeşme’de konser veren ünlü sanatçıyı hayranları “İmparator” tezahüratlarıyla karşıladı. Tatlıses sevenlerinin tezahüratlarına “Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız” sözleriyle teşekkür etti.
BENİ BÖYLE OKUTAN SİZLERSİNİZ
Geçtiğimiz günlerde Bodrum sahnesinde “Yalan” performansı ile ayakta alkışlanan Tatlıses bu defa da Kuruçeşme Açıkhava’yı ayağa kaldırdı. Şarkının finalinde alkış yağmuruna tutulan sanatçı, “Beni böyle okutan sizlersiniz” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca hiç ara vermediği konserinde 37 şarkı seslendiren Tatlıses yeni bir Kuruçeşme Açıkhava rekoruna da imza attı. Duygusal şarkılarını Kuruçeşme’yi dolduran dev korosuyla beraber söyleyen Tatlıses hareketli türkülerle de
binlerce kişiyi ayağa kaldırıp halay çektirdi.

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Türkülere halayla
eşlik ettiler

İbrahim Tatlıses’i izlemeye gelen Berdan Mardini ve Özgür Alter, sanatçının söylediği türkülere halay çekerek eşlik etti.

İbrahim Tatlıses ara vermeden 37 şarkı söyledi


 

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#İbrahim Tatlıses#Kuruçeşme Açıkhava#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri

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