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İbrahim Tatlıses: 45 senelik dostumdan darbe yedim

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Aydemir Akbaş#Ömer Hayyam
İbrahim Tatlıses: 45 senelik dostumdan darbe yedim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 09:59

İbrahim Tatlıses önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

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Yakın dostu Aydemir Akbaş’ın vefatıyla sarsılan sanatçı, sorular üzerine “Aydemir gibi bir dost daha yok, olmadı” dedi.

Muhabirlerle dertleşen Tatlıses, yakın bir arkadaşını da kendisini sırtından vurduğu için hayatından çıkardığını açıkladı:

“Bazı dostlarım benim ismimle geçiniyor. Mesela ‘Kirve’ diye bir adam. O benim bu saatten sonra dostum değil. Kimse de görüşmesin, kapıdan kovsunlar.”

İbrahim Tatlıses: 45 senelik dostumdan darbe yedim

Sanatçı, küslüğün nedeni sorulunca şöyle dedi: “İnsan 45 senelik dostundan darbe yerse ne olur? 45 yıl birliktesin, sigarayı bıraktırıyorsun, ‘dost’ diyorsun, sonra sırtından vuruyor. Ömer Hayyam ne demiş; ‘Seni arkandan vurana kızma, çünkü sırtını dönen sensin.’ Haklı.”

 

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#İbrahim Tatlıses#Aydemir Akbaş#Ömer Hayyam

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