İbrahim Tatlıses: 45 senelik dostumdan darbe yedim

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Yakın dostu Aydemir Akbaş’ın vefatıyla sarsılan sanatçı, sorular üzerine “Aydemir gibi bir dost daha yok, olmadı” dedi.



Muhabirlerle dertleşen Tatlıses, yakın bir arkadaşını da kendisini sırtından vurduğu için hayatından çıkardığını açıkladı:

“Bazı dostlarım benim ismimle geçiniyor. Mesela ‘Kirve’ diye bir adam. O benim bu saatten sonra dostum değil. Kimse de görüşmesin, kapıdan kovsunlar.”

Sanatçı, küslüğün nedeni sorulunca şöyle dedi: “İnsan 45 senelik dostundan darbe yerse ne olur? 45 yıl birliktesin, sigarayı bıraktırıyorsun, ‘dost’ diyorsun, sonra sırtından vuruyor. Ömer Hayyam ne demiş; ‘Seni arkandan vurana kızma, çünkü sırtını dönen sensin.’ Haklı.”