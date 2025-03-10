İbrahim Kutluay: Özel hayatım işimi etkilemedi

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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Oksijen TV’de Gülay Afşar’ın sorularını yanıtladı. Geçmişte spor hayatı kadar aşklarıyla da çok konuşulan İbrahim Kutluay, “Özel hayatı sporcu kimliğinin önüne geçti diyenlere ne söylemek istiyorsun” sorusuna yanıt verdi: “Özel hayatım hiçbir zaman sporcu kimliğimin önüne geçmedi. Geçmesine müsaade etmedim. Geçseydi zaten kariyerim bu denli başarılı olmazdı.”

Ünlü sporcu çocuklarıyla ilişkisi hakkında da konuştu. Ömer ve İrem adlı iki çocuğu olan Kutluay, eşi Demet Şener’le boşanma sürecinde zor bir dönemden geçtiklerini söyledi: “Çocuklarımla çok güzel ilişkim var. Evet zor bir dönem geçirdik. Ama bunu iyi atlattığımızı düşünüyorum. Dürüst olmak ve doğru ilişki kurmak önemli. Kızımla bu konuda çok konuştum, onunla arkadaş gibiyim.”

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ÖMER BENDEN DAHA YETENEKLİ

Kutluay kendi izinden gidip basketbola gönül veren oğlu Ömer’le ilgili “Ömer’de kendimi görüyorum. Çok duygulanıyorum. O benden daha yetenekli” dedi. İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener’in anneliğine de övgüler yağdırdı: “Demet’in de hakkını vermem lazım. Hem çalışkan hem de çok iyi bir anne. İrem’e de Ömer’e de çok iyi annelik yaptı.”

Canım istedi girdim bu kadar

Geçen haftalarda karlı havada Boğaz’da denize giren İbrahim Kutluay, “Ben hasta olmamak için denize giriyorum kışın. Çok güzel bir his. Bunu kimseye bir rekabet olsun diye de yapmıyorum. Kendim bundan keyif alıyorum. O gün de hava soğuktu hoşuma gitti. Canım istedi girdim, bu kadar basit” dedi.